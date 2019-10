Sono tante le interviste che Emma Marrone ha rilasciato in questi giorni ai più importanti quotidiani e settimanali: in occasione dell'imminente uscita del suo nuovo progetto discografico, la pugliese si è raccontata a 360°, affrontando ovviamente anche l'argomento malattia. Sulle pagine de "Il Messaggero", per esempio, la cantante ha confessato di essere stata costretta a parlare dell'operazione che ha subito per giustificare la mancata partecipazione a un evento che aveva in programma.

Emma torna con un album positivo: 'Voglio far ballare'

È passato circa un mese da quando Emma Marrone ha subito un delicato intervento (pare alle ovaie, in seguito al ritorno di un tumore che l'aveva già colpita altre due volte negli ultimi 10 anni) e tra pochi giorni, ovvero venerdì 25 ottobre, l'artista tornerà sulle scene con un album nuovo di zecca.

Al giornalista de "Il Messaggero" che l'ha intervistata nei giorni scorsi, la salentina ha spiegato perché ha scelto di intitolare "Fortuna" il disco di inediti che sta per uscire (il sesto della sua carriera): "Avevo deciso di chiamarlo così mentre ero in tour con il progetto precedente, volevo che fosse gioioso e facesse ballare".

In un brano in particolare in cui sostiene di aver avuto paura di morire, la 35enne si rivolge a "Fortuna", una donna vestita d'argento che l'ha salvata: "In realtà, quella sono io. Sulla copertina dell'album sono coperta di brillantini perché mi sono salvata da sola".

Sebbene non le sia mancato l'affetto dei familiari e degli amici più cari nel periodo in cui è stata ricoverata, Emma ci tiene a precisare che è stata la sua determinazione a permetterle di recuperare le forze in tempi record e a tornare in pista a poche settimane dall'intervento.

Concerti rimandati per la Marrone: 'Ora è impossibile'

Del problema di salute che l'ha costretta a fermarsi a settembre scorso, Emma ne parla poco e senza mai scendere nei particolari: "Ora sto benissimo, mi spiace non aver rispettato gli impegni presi". Ai fan che si sono preoccupati tanto per lei, la cantante dice di aver scritto quei post sui social per tranquillizzarli e confermare loro che, non appena avrebbe risolto questo piccolo "intoppo", sarebbe tornata da loro: "E così ho fatto".

La Marrone ha anche commentato con un elegante "non mi abbasso ai loro livelli", i commenti di alcuni haters che hanno ipotizzato che la sua malattia fosse una mossa pubblicitaria per favorire la vendita del nuovo album.

Fatta eccezione per l'evento che si terrà all'Arena di Verona il prossimo 25 maggio (giorno in cui compie 36 anni), la pugliese conferma che per ora non è in programma nessuna tournée: "Tecnicamente non posso fare concerti, perciò è impossibile per ora pensare a un tour".

"Ho bisogno di tempo, devo aspettare perché voglio tornare e dare tutta me stessa sul palco", ha concluso la vincitrice di Amici.