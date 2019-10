La loro storia è nata in maniera a dir poco burrascosa nella scorsa stagione del Trono Classico di Uomini e donne. Teresa Langella e Andrea Dal Corso avevano, infatti, deciso di concedersi una seconda possibilità, dopo il 'no' di lui nella puntata serale della scelta, ma in pochi avevano creduto alle loro reali intenzioni. Le voci di 'business' si erano fatte insistenti sul web, dove molti utenti si erano detti certi che la loro storia non sarebbe durata a lungo.

Ebbene, a distanza di circa otto mesi dalla 'mancata scelta' avvenuta al castello, l'ex tronista e il suo corteggiatore stanno ancora insieme, felici e innamorati, a differenza di altre coppie nate nello stesso periodo. Non solo: hanno deciso di portare la loro relazione al passo successivo, cominciando la convivenza a Milano, come da loro stessi annunciato sui rispettivi profili Instagram.

Teresa e Andrea annunciano di avere trovato casa

Il progetto era nell'aria da qualche mese e finalmente è diventato realtà.

Teresa Langella e Andrea Dal Corso, ex protagonisti di Uomini e donne, si sono affidati ad un video su Instagram per annunciare di avere trovato casa a Milano. La scelta della città non è casuale: oltre alle motivazioni professionali, il capoluogo lombardo è una sorta di 'metà strada' tra il Veneto, regione di origine di Andrea, e la Campania, dove risedeva Teresa. La coppia ha così rivelato sui social: "Abbiamo trovato casa, si va a vivere a Milano. Siamo pronti a iniziare questo nuovo viaggio insieme, un viaggio tanto desiderato".

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Viene così mantenuta la promessa fatta durante l'estate, quando i due fidanzati avevano dichiarato di non voler stare separati a lungo. Negli ultimi mesi, infatti, Teresa e Andrea avevano spesso fatto spola da Nord a Sud per trascorrere la maggior parte del tempo insieme ma non negando la propria malinconia nei giorni di lontananza.

Smentiti matrimonio e gravidanza

Qualche giorno fa, Teresa Langella e Andrea Dal Corso avevano annunciato di essere in procinto di dare un'importante comunicazione ai fan di Uomini e donne.

Le ipotesi avevano cominciato a rimbalzare nei social network, dove si erano fatte insistenti le voci di una possibile gravidanza o, in alternativa, di un imminente matrimonio. Proprio in risposta alle indiscrezioni, la coppia nata a Uomini e donne ha deciso di mettere le cose in chiaro. Così ha precisato Andrea, affidandosi ad Instagram: "Non è incinta e non ci sposiamo. A me piace fare le cose step by step".

Tali passi possono, dunque, dirsi solo rimandati, come ha ulteriormente precisato la stessa Teresa: "Per il matrimonio un po’ più in là!". L'inizio della nuova avventura milanese fa, comunque, ben sperare in un lungo futuro insieme.