Neppure il tempo di gioire nel vedere uno scatto di Emma Marrone dopo tanto tempo, che i suoi fan hanno dovuto fare i conti con la dura realtà. La fotografia che molti siti di Gossip hanno etichettato come "la prima dopo l'operazione", in verità risale ad un anno fa: è stata la protagonista dell'immagine, Paola Turci, a fare chiarezza in merito sui social network.

Paola Turci chiarisce l'equivoco sullo scatto con Emma

Ieri, domenica 6 ottobre, sui social network ha cominciato a circolare una foto di Emma Marrone in compagnia di Paola Turci.

Sul profilo Instagram della romana, in particolare, è stato caricato lo scatto nel quale la "Brown" la truccava per un evento.

Tanti sostenitori dell'artista pugliese hanno subito pensato che quest'immagine fosse la prima ad apparire in rete dopo l'intervento al quale la stessa si è sottoposta lo scorso 23 settembre.

I portali d'informazione che hanno riportato la foto in questione, hanno titolato: "Ecco il primo scatto di Emma dopo l'operazione, lo pubblica Paola Turci".

A fare chiarezza su quest'incomprensione che ha illuso per qualche ora i fan della salentina, è stata la sua collega che si è trovata, suo malgrado, coinvolta in tutto questo.

Tramite il suo account Twitter, l'artista ha fatto sapere: "Quella foto è di un anno fa, ma come fate a dare notizie così a caso?". La cantautrice ha anche repostato uno degli articoli che sono stati caricati sul web nella giornata di ieri, quelli che annunciavano il ritorno della Marrone dopo il problema di salute che l'ha costretta a fermarsi i primi di settembre.

Quella foto è di un anno fa, come fate a dare notizie così a caso?? https://t.co/X9hyHU4TNR — Paola Turci (@paolaturci) October 7, 2019

Un dolce 'buongiorno' per i fan

Assodato il fatto che la foto postata da Paola Turci risale all'ottobre del 2018, si apprende che le uniche immagini che Emma ha pubblicato dopo l'operazione che ha subito, sono quelle apparse sul suo profilo Instagram nei giorni scorsi.

Dopo aver condiviso con i followers l'immagine del braccialetto che ha indossato nell'ospedale di Bologna nel quale è stata ricoverata per circa una settimana, la "Brown" si è limitata a salutare i suoi sostenitori solo con un paio di Stories.

Il video che è stato caricato sul profilo Instagram della cantante l'altro giorno, per esempio, è quello nel quale l'amica Alessandra Amoroso le faceva un grosso in bocca al lupo da Malta, dov'era in corso il concerto di Radio Italia al quale anche lei avrebbero dovuto partecipare.

Ieri, 6 ottobre, Emma ha dato un dolce "buongiorno" a chi la segue sui social network con una fotografia che la ritraeva in pigiama e con in mano una tazza di caffè.

Insomma, a qualche settimana dall'intervento che ha affrontato (pare per la rimozione del tumore alle ovaie che è tornato a bussare alla sua porta per la terza volta in 10 anni), la Marrone si sta riappropriando pian piano della sua quotidianità, quella che la porterà a breve a calcare nuovamente le scene musicali.