Riccardo Guarnieri e Ida Platano sono tornati insieme. La testimonianza del ritorno di fiamma è arrivata da Giuseppe Porro.

Come molti sanno, Ida e Riccardo sono i personaggi indiscussi del Trono Over di Uomini e donne. Dopo un periodo di alti e bassi, la coppia aveva deciso di intraprendere due strade diverse. Oggi, però, la coppia sembra essere tornata sui suoi passi. Il Garnieri e la Platano sono tornati insieme e sono più felici di prima.

L’indiscrezione è stata riportata dal sito di Giuseppe Porro. Le immagini ed i video pubblicati mostrano Ida e Riccardo felici per la via dello shopping di Brescia. Al momento non è dato sapere se la coppia tornerà negli studi di Uomini e Donne per parlare del ritorno di fiamma.

L’unica cosa certa è il fatto che la dama ed il suo cavaliere, giorno dopo giorno, stanno facendo ricredere anche i più scettici.

Da quando era iniziata la nuova stagione del dating, il Guarnieri aveva manifestato un certo interesse verso la sua ex compagna. Addirittura quando si mormorava di un’amicizia particolare tra Ida e Andrea Filomena, Riccardo si era lasciato andare ad una scenata di gelosia. A quanto pare, la lettera d’amore scritta da Riccardo Guarnieri sembra aver conquistato nuovamente Ida.

Riccardo Guarnieri: conquista la Platano con una lettera d’amore

Ida Platano e Riccardo Guarnieri, dopo un periodo da separati, sono tornati insieme.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Il cavaliere, per riconquistare la sua ex compagna, ha deciso di scrivere una lettera d’amore indirizzata alla Platano. Stando alle anticipazioni presenti sul web Riccardo, dopo essersi munito di carta e penna, ha confidato di aver avuto paura di perdere Ida. Poi, l’uomo ha ammesso di provare ancora un forte sentimento per la dama. Dopo le numerose incomprensioni tra i due, questa volta potrebbe essere davvero la volta giusta per la coppia. Ida, d’altronde, ha sempre dichiarato di provare un certo sentimento verso Riccardo, ma per il suo bene voleva voltare pagina.

Il commento di Gemma Galgani

Il ritorno di fiamma tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri è un vero e proprio colpo di scena. Durante le prime puntate di Uomini e Donne, Gemma Galgani aveva attaccato duramente il cavaliere. La dama aveva dichiarato che Riccardo, durante l’estate, è stato piuttosto insistente con Ida. La stessa Gemma è apparsa infastidita dal comportamento del Guarnieri. Dopo le novità delle ultime ore, chissà Gemma come la prenderà.

Non è escluso che la dama posi le armi da guerra per il bene della sua amica. Ricordiamo, infatti, che Ida e Gemma hanno instaurato una bella amicizia. Ai tempi di Temptation Island, addirittura, Gemma Galgani era volata in Sardegna per consolare la sua amica.