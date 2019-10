Oggi, lunedì 7 ottobre, è andata in onda una nuova ed esplosiva puntata di Pomeriggio 5. Dopo la rubrica dedicata alla cronaca nera, si è discusso dei Gossip delle ultime settimane e in pole position c'è la storia d'amore tra Taylor Mega e Giorgia Caldarulo. A commentarla in studio ci sono state Erica Piamonte, ex gieffina ed ex fiamma di Taylor e Megghi Galo, influencer ed ex amica di Giorgia. Stando alle ultime dichiarazione delle due ragazze, la bella friulana e la Caldarulo avrebbero inscenato questa finta relazione per interesse e visibilità e non per amore.

Megghi commenta la love story tra Giorgia e Taylor

Nella puntata di oggi di Pomeriggio 5, Barbara D'Urso ha ospitato per la prima volta in studio Megghi Galo, un'influencer molto nota sui social. La ragazza assieme ad Erica Piamonte ha detto la sua sulla relazione tra Taylor e Giorgia, facendo delle dichiarazioni piuttosto forti sul loro conto. "Giorgia non mi ha mai raccontato di questo suo orientamento.

Anzi, ha continuato a dirmi che sono una persona ingenua perché continuo a credere nell'amore. Lei ha sempre cercato storie d'amore per interesse" ha dichiarato Megghi in studio. Erica si è trovata d'accordo con l'ex corteggiatrice, svelando inoltre di aver ricevuto dei gravi insulti da parte di Giorgia durante il confronto in ascensore a Live-Non è la D'Urso. L'ex gieffina e ragazza immagine ha riservato invece belle parole per Taylor in quanto l'ha sempre difesa e voluta bene a differenza della Calarulo che la utilizza soltanto per avere visibilità sui social e per far parlare di sé.

Poi è intervenuta Megghi che ha aggiunto: "Il vero bluff sono loro. Io mi sono fidanzata da poco e inizialmente in una relazione c'è tanta voglia di vedersi e di stare insieme, cosa che loro non fanno". Come se non bastasse, ha affermato di trovare davvero di pessimo gusto i loro baci con la lingua, fatti dopo la diretta di domenica 29 settembre a Live. Infine l'influencer mora ha concluso dicendo che Giorgia le ha persino rinnegato il loro rapporto di amicizia, facendo rimanere di stucco la D'Urso.

Megghi Galo, il duro sfogo su Instagram contro Taylor e Giorgia

Di recente, Megghi Galo si è scagliata contro Giorgia Caldarulo, protagonista dell'ultimo gossip assieme a Taylor Mega: "Siceramente, non volevo esprimermi perché Giorgia è una persona che volevo eliminare dalla mia vita, mentre Taylor non la conosco. Giorgia la conosco bene e si venderebbe pure la madre!". Dopodiché l'influencer di Instagram ha definito la relazione tra le due più finta dei "soldi del Monopoli", facendo rimbalzare le sue dichiarazioni di fuoco su tutti i giornali e i blog di gossip.