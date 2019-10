Sono giornate molto impegnative quelle che sta vivendo Emma Marrone: da quando è uscito il nuovo disco "Fortuna", infatti, l'artista viaggia tanto e rilascia molte interviste. Nel corso dell'incontro con i fan che c'è stato ieri a Bisceglie, la 35enne ha ammesso di essere molto stanca: sebbene l'amore della gente l'abbia spinta a recuperare dall'intervento in tempi record, il suo corpo non è ancora pronto a tutto lo stress che sta vivendo.

Emma e l'appello ai medici: 'Rimettetemi subito in piedi'

Da venerdì 25 ottobre, Emma Marrone non si è fermata un attimo: la promozione del nuovo album "Fortuna", infatti, procede incessantemente tra instore in giro per l'Italia e interviste in radio e in Tv. La cantante, che ieri ha fatto tappa nella sua Puglia (a Bisceglie per la precisione), ha confessato di essere molto provata, soprattutto fisicamente, dal "tour de force" al quale il suo lavoro la sta sottoponendo.

In un video che ha girato chi era presente all'evento del 30 ottobre, si vede la salentina aprire il cuore ai suoi sostenitori ed ammettere di non sentirsi affatto in forma in questo periodo.

"Sono affaticata e stanchissima. Il mio corpo deve ancora riprendersi e ripulirsi dalle tante medicine che sono state necessarie", ha fatto sapere la 35enne al suo attento e rispettoso pubblico.

Sebbene sia consapevole di non essere al 100%, la vincitrice di Amici ha spiegato che è grazie alla musica se fa tutto questo: "Il disco e l'amore della gente mi hanno rimesso in piedi".

Emma ha anche svelato un aneddoto sull'accordo che ha preso con i medici dopo l'intervento che ha subito: "Ho detto loro che dovevano rimettermi in piedi subito perché l'uscita dell'album non l'avrei rimandata".

La Marrone conquista: 'Barcollo ma non mollo'

La "Brown" ha ribadito davanti ai suoi fan di essere nata per fare la cantante: è stato l'amore per la musica, infatti, a darle la forza di recuperare dall'operazione in tempi record.

A circa un mese di distanza dall'intervento per la rimozione di un tumore alle ovaie la pugliese è tornata con il nuovo disco "Fortuna": la promozione di questo progetto discografico sta impegnando a tal punto l'artista che ogni giorno si sposta in una città diversa dell'Italia per incontrare i suoi sostenitori.

L'ammissione di non sentirsi affatto in forma fisicamente, però, è arrivata poco prima di un'importante precisazione che Emma ha voluto fare a chi continua a preoccuparsi per la sua salute: "Io barcollo ma non mollo".

La Marrone, terminati gli instore, comincerà a preparare il concentro evento che si terrà all'Arena di Verona il prossimo 25 maggio, ovvero nel giorno in cui compirà 36 anni.