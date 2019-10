Gemma Galgani nota dama torinese protagonista da anni di 'Uomini e donne', è stata attaccata non soltanto dall'opinionista viterbese Tina Cipollari ma anche dall'ex fidanzato Giorgio Manetti. I due dalle pagine del settimanale 'Nuovo Tv' hanno espresso commenti poco lusinghieri sulla dama.

Tina e Giorgio hanno espresso commenti simili su Gemma

Tina Cipollari intervistata da 'Nuovo Tv' ha dichiarato che Gemma Galgani oltre a essere una persona falsa in cerca di visibilità televisiva sia una donna priva di dignità.

L'opinionista è stata decisa nel ribadire gli stessi giudizi che spesso attribuisce alla dama torinese durante la messa in onda della trasmissione Mediaset. Tina ha affermato che la signora Galgani non sia altro che un'abile calcolatrice, asserendo che la stessa sia molto cambiata nel corso degli anni. Secondo l'opinionista, Gemma al suo ingresso nel programma assumeva atteggiamenti da povera vecchietta sconsolata mentre attualmente si porrebbe sullo stesso piano dell'intramontabile attrice Marilyn Monroe.

Tina ha espresso questo commento riferendosi a una recente sfilata in cui la dama torinese aveva voluto una scenografia in cui il vento le sollevava la gonna, imitando Marilyn in uno dei suoi celebri film. Sul settimanale 'Nuovo Tv' anche Giorgio Manetti ex fidanzato della dama torinese ha espresso pareri sulla sua ex fiamma molto simili a quelli di Tina. L'ex cavaliere ha affermato che Gemma con il suo atteggiamento dimostri di essere più interessata alla visibilità che alla ricerca dell'amore. Il 'gabbiano fiorentino' ha asserito che anche se Gemma si fidanzasse con due uomini non lascerebbe la trasmissione.

Jean Pierre ha deciso di chiudere la conoscenza con Gemma

Nella puntata di 'Uomini e Donne' andata in onda il 30 ottobre, il cavaliere torinese Jean Pierre che da qualche settimana ha intrapreso la conoscenza con Gemma Galgani, ha espresso la sua intenzione di volere chiudere i rapporti con la dama a causa del suo comportamento troppo pesante. Gemma tra le lacrime ha espresso parole di forte sconforto di fronte all'interesse che l'uomo ha mostrato nei confronti di una corteggiatrice.

La dama torinese ha risposto piangendo al cavaliere Jean Pierre che l'ha accusata di avere un comportamento aggressivo nei suoi confronti, spiegando di nutrire un interesse sincero per lui. La Galgani si è dichiarata stupita dalla sua intenzione di Jean Pierre di chiudere la conoscenza con lei affermando che recentemente il cavaliere avesse suscitato in lei la speranza che presto avrebbe contraccambiato i suoi sentimenti.

La dama torinese sembra non trovare pace.