Ieri sera, mercoledì 23 settembre, Emma Marrone è ufficialmente tornata sul palco: nell'attesa che esca il suo nuovo album "Fortuna", l'artista si è palesata ad un evento della Universal ed ha intonato due brani. Oltre a presentare un inedito ai giornalisti, la salentina ha emozionato tutti quando ha duettato con Tommaso Paradiso sulle note di "Non avere paura", le cui parole sembrano perfette per descrivere il periodo difficile che la cantautrice ha vissuto di recente.

Il ritorno di Emma sulle scene è da brivido

È il Fabrique di Milano il luogo dove è avvenuto il primo mini concerto di Emma Marrone dopo la pausa che è stata costretta a prendersi per risolvere un problema di salute. In occasione della presentazione dei progetti discografici che usciranno durante l'anno per la Universal, la pugliese è tornata sul palco con due esibizioni che hanno emozionato tutti i presenti.

A due giorni dall'uscita di "Fortuna", il suo nuovo album, la vincitrice di Amici ha cantato in anteprima l'inedito "Luci blu", e l'ha fatto davanti a giornalisti e addetti ai lavori che non hanno potuto far altro che applaudirla.

La vera sorpresa della serata, però, è quella che la cantautrice ha fatto a tutti quando ha accompagnato Tommaso Paradiso nella riproposizione del suo ultimo successo: "Non avere paura". In molti video che sono stati pubblicati sui social network da chi era presente all'evento, si vede la "Brown" intonare alcune frasi del pezzo del collega, che a sua volta si accompagnava con la chitarra.

Il testo di questo brano sembra il riassunto perfetto del periodo difficile che ha vissuto di recente Emma ma anche della forza che ha tirato fuori per tornare il prima possibile a lavorare: "Non avere paura, quando vai a dormire sola e la luna non è accesa. Mi prenderò cura, io di te".

Emma al settimo cielo: nuovo disco in uscita e festa di compleanno all'Arena

Il duetto che Emma ha fatto con l'amico e collega Tommaso Paradiso è avvenuto a meno di due giorni dall'uscita del suo nuovo disco di inediti: "Fortuna", infatti, sarà disponibile a partire da venerdì 25 ottobre e conterrà 14 canzoni, tre delle quali portano la firma della Marrone.

Il mese di stop che è stata costretta a prendersi per risolvere un problema di salute mai palesato (si parla di un'operazione per rimuovere un tumore alle ovaie, che si sarebbe ripresentato per la terza volta in 10 anni), non ha impedito alla salentina di organizzare al meglio il suo ritorno in grande stile.

Il singolo "Io sono bella" è il più trasmesso dalle radio da due settimane e i biglietti per il concerto evento che darà all'Arena di Verona nel giorno del suo 36esimo compleanno (il 25 maggio 2020), stanno andando a ruba.