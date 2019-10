L'attenzione delle prossime puntate di Un posto al sole, sarà decisamente puntata sul destino di Diego, tuttavia nell'episodio di venerdì 25 ottobre ci sarà un evento che allieterà molto i fan. Dopo una lunga pausa, dovuta alla maternità, tornerà nella soap partenopea Ilenia Lazzarin nel ruolo di Viola Bruni. Di seguito le anticipazioni dei due episodi che concluderanno questa concitata settimana di Upas.

Bentornata Viola

Già da questa estate, Ilenia Lazzarin aveva postato diverse stories sul suo profilo Instagram, in cui annunciava trionfalmente che sarebbe tornata ad Upas. Tuttavia, da allora sono trascorsi alcuni mesi e i fan hanno iniziato a chiedersi quando effettivamente l'avrebbero rivista, ebbene ora c'è una data ufficiale ed è venerdì 25 ottobre. In tale episodio l'attrice non viene accreditata nei titoli di coda, ma è presente invece il piccolo Antonio (Lino Polare).

Non ci sono tracce della sua presenza nelle prossime anticipazioni, il che non significa necessariamente che non avrà un ruolo importante nei prossimi episodi, ma di sicuro venerdì la sua sarà una comparsata molto veloce. Probabile quindi che torni per stare vicino al marito e alla sua famiglia in questo momento molto difficile per Diego (Francesco Vitiello).

Diego condotto in caserma, Marina pronta a prendere una decisione inaspettata

Diego (Francesco Vitiello) non riuscirà a raggiungere Giovanna Landolfi (Clotilde Sabatino) di sua spontanea volontà purtroppo, dopo i controlli di rito dei sui documenti, verrà fermato e accompagnato in caserma da una volante dei carabinieri, il tutto sotto gli occhi attoniti del padre Raffaele (Patrizio Rispo).

L'uomo disperato ma impotente dinanzi agli eventi. non potrà che seguire il figlio con la sua automobile. Purtroppo da questo momento le cose per il giovane Giordano andranno sempre peggio in attesa che vengano effettuati i rilievi sull'auto di Aldo Leone (Luca Capuano).

Nel frattempo Marina Giordano (Nina Soldano), sempre più presa dalla sua storia d'amore con Fabrizio Rosato (Giorgio Borghetti), giungerà a prendere un'importante ed inaspettata decisione.

Un incontro difficile

Cerruti (Cosimo Alberti) cercherà in tutti i modi di recuperare con il Dottor Sarti (Giovanni Caso) e spiegargli l'equivoco tra lui e Michele (Alberto Rossi). Quest'ultimo sarà molto impegnato a dover organizzare il delicatissimo incontro con la classe di Maurizio e Mimmo. Nel frattempo, Arianna (Samanta Piccinetti) non saprà ancora se sia il caso di partecipare o meno a tale incontro, istituito per invitare i ragazzi alla riflessione e far si che non commettano errori come i loro sfortunati compagni.