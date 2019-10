Nella nuova e scoppiettante puntata di Pomeriggio 5 si è discusso delle meteore della musica degli anni '80 e '90, tra cui Gianni Drudi, autore di Fiki Fiki, Alberto Camerini, star di Rock n' roll robot e dei programmi televisivi vintage come Bim bum bam. Tra gli ospiti della puntata di oggi, c'erano Francesca Cipriani, Giuliano Cederle, ex frontman de Giuliano e i Notturni, Carlotta Brambilla e Roberto Ceriotti di Bim bum bam e Fernando Proce. Quest'ultimo si è lasciato andare in una confessione piuttosto scottante sulla Cipriani, facendo rimanere la D'Urso a bocca aperta.

Pomeriggio 5, la confessione di Fernando Proce sulla Cipriani

Nel corso della puntata "vintage" di Pomeriggio 5, Fernando Proce ha fatto importanti rivelazioni sul suo passato da cantante, tra cui il Festivalbar ai tempi del karaoke di Fiorello e il videoclip di Danzando assieme a Cristiano Malgioglio. Dopodiché, Barbara D'Urso ha chiesto a Francesca Cipriani: "Ti piace Fernando Proce?". La risposta della 'bombastica' showgirl è stata: "Sì, tantissimo.

Poi siamo amici da tanto tempo da quando ero piccola". Poi il conduttore radiofonico si è confessato: "Io e Francesca siamo anche usciti insieme. Diciamo che abbiamo avuto una storia". La padrona di casa ha esclamato in tutto il suo stupore: "Veramente?". Proce ha replicato con discrezione: "Sono cose che si possono dire". La Cipriani ha smentito di aver avuto una storia con lo speaker dicendo: "No, non è vero.

Diciamo che mi faceva tanti complimenti. Comunque gli ho detto di no". Però lo speaker è intervenuto: "Non è vero Francesca". Insomma la Cipriani ha continuato a negare di aver avuto una relazione con Proce, ma qual è la verità? Chissà, tutto si svelerà più avanti.

Giuliano Cederle e i Notturni: 'Ne ho combinate di tutti i colori'

Negli studi di Pomeriggio 5, si è presentato anche Giuliano Cederle. Si tratta dell'ex cantante de Giuliano e i Notturni, band composta da Gianni Vettorel, Oscar Sandri, Giuseppe Tognon, Pierluigi Ronzan e Roberto Ghirardi.

Una carriera breve ma di successo quella del gruppo noto per Il ballo di Simone: cinque dischi (quattro 45 giri e un LP) con la casa discografica Ri-Fi. Oltre al ballo di Simone, c'erano altri brani di successo, tra cui la Ragazza ragazzina, cover di Mendoncino del Sir Douglas Quintet, L'amore difficile e La Giostra della felicità. Poi, nel 1969 arrivò lo scioglimento e Giuliano scelse di intraprendere la carriera da solista, cavalcando nuovamente l'onda del successo con Che giorno é e Il ballo dei fiori.

Ma che fine ha fatto Giuliano, l'ex frontman de Giuliano e i Notturni? Oggi nel salotto di Pomeriggio 5, Giuliano ha raccontato qualche episodio divertente della sua vita: "Ne ho combinate di tutti i colori. Ho fatto il servizio militare in Sardegna ed è stata una bellissima vacanza. Quando sono tornato erano usciti i cantautori e ci hanno ammazzato".