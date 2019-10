Non accenna a placarsi l'astio tra Tina Cipollari e Damiano Er Faina. Nel giorno in cui su Canale 5 è stato trasmesso lo scontro che ha avuto con l'opinionista a Uomini e donne, il romano ha postato su Instagram parte della conversazione che ha avuto con suo figlio quattro anni fa. Lo youtuber sostiene di non aver mai insultato il ragazzo, a differenza di quello che ha affermato con rabbia la "vamp" davanti alle telecamere.

Er Faina ancora contro Tina sui social

Oggi, giovedì 3 ottobre, è andato in onda su Canale 5 l'acceso confronto che Damiano Er Faina e Tina Cipollari hanno avuto nello studio di Uomini e Donne. La storica opinionista del dating-show ha affermato di avercela a morte con il protagonista di Temptation Island Vip 2 dopo essere stata messa al corrente da suo figlio di una pesante offesa che lui gli avrebbe rivolto.

Nel criticare una presa di posizione che la donna ha avuto durante il trono di Gianmarco Valenza circa 4 anni fa, lo youtuber ci sarebbe andato giù pesante nei suoi confronti, pare arrivando addirittura ad etichettare la sua creatura come "figlio di p...".

Sarebbe stata proprio quest'ingiuria a spingere la bionda vamp a coltivare una profonda antipatia per la "star del web", che ha sfogato a suo modo quando se lo è ritrovato di fronte negli studi di U&D (dove lui era ospite per parlare della breve esperienza a Temptation con la fidanzata Sharon).

A Tina che ha ribadito più volte l'insulto che lui avrebbe rivolto sia a lei che a suo figlio (all'epoca minorenne), Er Faina ha risposto a tono affermando di non essersi mai permesso di usare parole di quel genere nei confronti di un ragazzo che gli ha scritto sui social network.

La lite tra Tina e Er Faina diventa virale

Al termine della puntata di Uomini e Donne che l'ha visto scontrarsi verbalmente con la Cipollari, Damiano ha pubblicato sul suo profilo Instagram gli screenshots della conversazione che ha avuto con il figlio dell'opinionista nel 2015.

Stando alle Stories che ha condiviso lo youtuber, sarebbe stato il ragazzo a scrivergli per primo per chiedere se poteva smetterla di insultare sua madre.

Er Faina ha risposto al giovane che le cose che Tina stava dicendo in televisione sul suo amico Gianmarco erano gravissime e lui non poteva far finta di nulla.

Leggendo la chat in questione, però, non compare nessun insulto del romano al figlio della vamp; anzi, ad un certo punto, il protagonista di Temptation Island Vip 2 si scusa con il suo interlocutore se ha usato parole poco carine per apostrofare la Cipollari.

Insomma, stando a questi screen, Damiano avrebbe ragione. A riprova del fatto che è convinto di non aver mai offeso la creatura di Tina, la star del web ha postato una foto in cui compaiono lui e la "rivale" ed ha scritto: "Verità vs Falsità".