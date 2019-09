Martedì 17 settembre è stata registrata una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e donne, quella nella quale sono stati ospiti ben quattro protagonisti di Temptation Island Vip. Le anticipazioni che riporta Vicolo delle News fanno sapere che Tina Cipollari ha sfiorato la rissa con Er Faina: a contenere l'ira dell'opinionista è stato l'intervento repentino di Gianni Sperti. In studio anche Ciro Petrone e la fidanzata Federica che, dopo la squalifica dal reality, sono felicemente insieme.

Tina spiega perché ce l'ha con Er Faina

La registrazione di Uomini e Donne che si è conclusa poco fa è stata molto movimentata: le anticipazioni che è possibile leggere su Vicolo delle News fanno sapere che, in studio, è successo il finimondo soprattutto dopo l'ingresso di Damiano Er Faina. Il romano, ospite della puntata insieme a Sharon Marcì per parlare di Temptation Island Vip, è stato subito preso di mira da un'incontenibile Tina Cipollari: l'opinionista infatti non sarebbe riuscita a trattenere la rabbia quando lo youtuber ha cominciato a parlare del suo viaggio nei sentimenti.

A Maria De Filippi, che le ha chiesto come mai ce l'avesse tanto con il protagonista del reality Mediaset, la bionda vamp ha risposto che è nato tutto circa quattro anni fa quando lui in un video la offese pesantemente per i suoi chili di troppo. A far infuriare ancora di più la donna però era stata la risposta poco carina che Damiano avrebbe dato a uno dei figli, che l'aveva contattato per chiedergli di non offendere più la sua mamma.

Chi era presente in studio però racconta che il romano ha negato che tutto questo sia realmente accaduto, fomentando così il livore di Tina nei suoi confronti. La Cipollari infatti prima ha offeso e insultato a parole lo youtuber e poi gli si è scagliata contro come a volergli mettere le mani addosso: a evitare la rissa sono stati sia Gianni Sperti, sia la conduttrice, che si sono subito messi in mezzo tra i due litiganti.

La De Filippi difende Raffaella Mennoia a U&D

Lo scontro che c'è stato tra Tina Cipollari e Damiano Er Faina non è stato l'unico colpo di scena durante la registrazione odierna di Uomini e Donne. Come riporta nei dettagli Vicolo delle News, Maria De Filippi ha deciso di esporsi per la prima volta su un argomento che è stato sulla bocca di tutti per l'intera estate. Dopo aver reso pubblici i tanti attacchi ingiustificati che ricevono ogni giorno i suoi collaboratori, la conduttrice ha fatto l'esempio di Raffaella Mennoia, che nei mesi scorsi è stata presa di mira sui social network.

La padrona di casa ha fatto sapere che la persona che maggiormente ce l'aveva con l'autrice è un'ex della redazione che si è licenziata dopo aver ricevuto un "no" in risposta a una richiesta di aumento dello stipendio. Sebbene non abbia mai fatto il suo nome, è probabile che la presentatrice stesse parlando di Teresa Cilia, che durante l'estate ha messo su una vera e propria guerra a distanza con Raffaella Mennoia.