Cosa sta succedendo tra Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati? È questa la domanda che si stanno facendo i sostenitori dell'ex coppia di Uomini e Donne da qualche settimana, e più precisamente da quando i due sono stati avvistati varie volte uno accanto all'altro a Milano. Una nota pagina Instagram che si occupa di Gossip, nelle scorse ore ha riportato l'indiscrezione secondo la quale gli amici dei ragazzi definirebbero il loro attuale rapporto come "strano", ma ancora lontano da un reale ritorno di fiamma.

Nuovi gossip su Nilufar e Giordano dopo gli avvistamenti a Milano

C'è oppure no un tentativo di riavvicinamento tra Giordano e Nilufar? Stando all'indiscrezione che impazza sui social network da qualche ora, sembrerebbe proprio di sì. Come riporta la pagina Instagram "Very Inutil People", l'ex tronista di Uomini e Donne e il ragazzo che ha scelto poco più di un anno fa, non si starebbero indifferenti come molti credevano.

Ad una fan che ha chiesto delucidazioni sul gossip che è circolato di recente sui "Gilufar", chi gestisce questo account ha risposto: "C'è stato un riavvicinamento, che fonti vicine all'ex coppia definiscono strano. Però nessun vero e proprio ritorno di fiamma".

Stando a questo rumors, Mazzocchi e la Addati starebbero timidamente provando a ricucire il loro rapporto passo dopo passo, senza fretta.

Le persone vicine alla napoletana e al suo ex, dunque, faticano a comprendere il tipo di legame che c'è attualmente tra loro: i due, infatti, non sarebbero né amici né fidanzati.

I fan sperano nel ricongiungimento dei 'Gilufar'

Se i siti di gossip continuano ad ipotizzare un loro ritorno di fiamma, Nilufar e Giordano preferiscono non sbilanciarsi a riguardo: da quando hanno cominciato a circolare i gossip sui loro incontri a Milano (sempre in compagnia di altre persone), né il romano né l'ex tronista si sono esposti per smentire o confermare il tutto.

Il silenzio che Mazzocchi e la Addati hanno scelto di sposare su questo scottante argomento, non fa che alimentare la speranza di quegli irriducibili fan che ancora sperano in un loro ricongiungimento. Sono passati molti mesi da quando la napoletana ha annunciato la rottura con l'ex corteggiatore di Uomini e Donne, ma c'è ancora chi sogna che tra loro possa rinascere quel sentimento che li ha tenuti uniti per quasi un anno.

Il fatto che né Nilufar né Giordano abbiano ufficializzato una nuova storia d'amore dopo il loro addio, è un altro tassello a favore di coloro che credono fortemente in questa coppia, che ha fatto sognare sia nel Trono Classico che durante la prima edizione Vip di Temptation Island (dalla quale uscirono più forti ed innamorati che mai).