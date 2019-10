Lunedì 7 ottobre andrà in onda una nuova puntata di Temptation Island Vip che, stando alle anticipazioni, dovrebbe essere ricca di colpi di scena. Dopo l'addio di Anna Pettinelli, il pubblico assisterà agli ultimi approcci tra le fidanzate rimaste in gioco e i single: Serena Enardu, in particolare, farà un weekend con Alessandro che getterà Pago nel più totale sconforto. Anche Silvia si avvicinerà pericolosamente al tentatore Valerio: pare che i due si scambieranno un bacio davanti alle telecamere.

Serena sempre più vicina al tentatore Alessandro

La seconda edizione Vip di Temptation Island sta per concludersi: mancano due puntate alla fine di un'annata abbastanza fortunata del reality prodotto da Maria De Filippi. Le quattro coppie rimaste in gioco, dunque, si apprestano ad affrontare il falò di confronto definitivo, ovvero quello che stabilirà se queste relazioni andranno avanti oppure termineranno.

Le anticipazioni che stanno circolando sul prossimo appuntamento con il format Mediaset, fanno sapere che due fidanzate in particolare si avvicineranno in modo pericoloso ai loro single "preferiti".

Serena Enardu, per esempio, partirà per un weekend da sogno con Alessandro e, come dimostra un'anteprima video apparsa sull'account Instagram ufficiale del programma, tra i due accadrà qualcosa che farà piangere disperatamente Pago.

L'ex tronista di Uomini e donne, infatti, si lascerà andare a carezze e abbracci con il tentatore con il quale ha instaurato un forte feeling sin dall'inizio dell'avventura: in queste immagini, sembra quasi che il ragazzo rubi un bacio sulle labbra alla sarda (ma questa resta un'ipotesi, perché il filmato non mostra chiaramente il momento).

Silvia volta le spalle a Gabriele Pippo

Un'altra protagonista di Temptation Island Vip che lunedì prossimo darà più di un dispiacere al suo fidanzato, è Silvia: la ragazza, infatti, bacerà il single Valerio in una circostanza che le telecamere hanno ripreso chiaramente. Gabriele Pippo, dunque, assisterà ad un inequivocabile scambio di affettuosità tra la sua compagna ed uno dei tentatori: come reagirà?

Il viaggio nei sentimenti delle coppie rimaste in gioco, dunque, sta per finire: tra due settimane, tutti i componenti del cast affronteranno il loro falò di confronto definitivo davanti ad Alessia Marcuzzi, confermando o smentendo il sentimento che dicevano di provare prima dell'inizio del programma.

Fino ad oggi, il pubblico ha assistito al lieto fine tra Damiano Er Faina e Sharon, tra Ciro e Federica e tra Anna Pettinelli e Stefano Macchi; soltanto Nathalie Caldonazzo e il compagno Andrea si sono lasciati (anche in malo modo) dopo il faccia a faccia finale.