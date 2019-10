Presto i telespettatori italiani dello sceneggiato Il Segreto assisteranno all’ennesima tragedia. Gli spoiler anticipano che dopo l’uscita di scena di Maria Elena Casaso de Brey, morta il giorno delle sue nozze, la cittadina di Puente Viejo verrà stravolta da un nuovo lutto. A perdere la vita in delle circostanze drammatiche sarà la maestra Adela Arellano (Ruth LIopis). Nel capitolo numero 2.093, la moglie di Carmelo Leal (Raul Pena) morirà mentre si troverà in auto con la sua migliore amica Irene Campuzano, a causa di un incidente stradale.

La responsabile di tale disgrazia sarà Francisca Montenegro (Maria Bouzas), per vendicare il fatto che la sua figlioccia Maria Castaneda abbia perso l’uso delle gambe. A ritrovare i resti del sinistro saranno proprio Severo e il sindaco del quartiere spagnolo, che prenderà un forte shock quando scoprirà di essere rimasto vedovo per la seconda volta.

Maria perde l’uso delle gambe, la Montenegro contro Severo

Nelle puntate che verranno trasmesse sulla rete ammiraglia Mediaset nelle prossime settimane di programmazione, ci sarà un terribile avvenimento durante le nozze di Fernando Mesia e Maria Elena Casado de Brey.

Oltre al decesso di quest’ultima che passerà a miglior vita dopo essersi sposata, Maria e Matias verranno ricoverati d’urgenza in ospedale in delle gravissime condizioni di salute. La Montenegro quando apprenderà che la sua figlioccia è rimasta invalida, sarà certa che a far esplodere una bomba alla sua villa sia stato Severo Santacruz. Convinta che il marito di Irene si sia vendicato di lei per aver fatto aumentare il prezzo del riso, la darklady vorrà fargliela pagare nel peggior modo possibile.

La Montenegro ordinerà a Mauricio di tenere sotto controllo la sua campagna, precisandogli che presto il padre di Carmelito avrà quello che si merita. Nel contempo proseguiranno le indagini del sergente Cifuentes e i risultati riveleranno che l’impronta digitale ritrovata sugli esplosivi non è quella di Severo. Nonostante ciò, la Montenegro sempre più certa della colpevolezza del Santacruz, non ci penserà due volte a commissionare il suo omicidio al Godoy. Quest’ultimo avrà il compito di sabotare l’auto su cui saliranno Adela e Irene per andare ad acquistare una sedia a rotelle per Maria.

Mauricio non porta al termine l’incarico di Francisca, la morte di Adela

Per non far capire quali sono le sue reali intenzioni, Francisca consentirà alla giornalista e all’insegnante di fare visita alla sua figlioccia dopo quanto accaduto in precedenza, visto che le aveva cacciate in un malo modo. La moglie di Raimundo non appena il suo fidato capomastro le dirà chiaramente di non voler mettere in pericolo il piccolo Carmelito, troverà un escamotage.

In particolare la darklady organizzerà una festa per bambini alla sua casona, sottolineando alla Campuzano e alla consorte del Leal che il piccolo starà in compagnia di Esperanza, Beltran, e Camelia. A gran sorpresa, Mauricio all’ultimo momento rinuncerà ad eseguire l’orrendo incarico della sua padrona, facendo sapere ciò che avrebbe dovuto fare all’Ulloa. Nonostante ciò, l’automobile su cui viaggeranno Adela e Irene uscirà fuori strada, e le conseguenze saranno atroci.

La moglie di Carmelo esalerà l’ultimo respiro sul colpo, invece la giornalista pur avendo riportato delle lesioni riuscirà a sopravvivere. Intanto i sospetti del terribile accaduto inizieranno a concentrarsi su Fernando, poiché prima che si verificasse la sciagura venne a conoscenza della vendetta di Francisca ascoltando una sua conversazione con Mauricio.