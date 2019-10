Ieri sera in prime time su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di Tale e Quale Show, dove abbiamo visto che Francesco Monte si è cimentato nei panni di un altro artista della musica italiana. Stiamo parlando di Cesare Cremonini. L'esibizione non è stata da '10 e lode' come quella della scorsa settimana, quando l'ex tronista di Uomini e donne si celò nei panni di Ed Sheeran e con la sua performance era riuscita a conquistare il gradimento della giuria vincendo così la puntata.

Questa volta Monte non ha convinto tantissimo la critica né tanto meno lo stesso Cremonini, il quale sui social, subito dopo aver visto l'imitazione, ha lanciato una frecciatina.

Bocciata l'imitazione di Francesco Monte a Tale e Quale Show

Francesco Monte si è esibito cantando dal vivo il brano 'Latin Lover' un successo del 2002 targato Cesare Cremonini. L'esito finale non ha convinto tantissimo la giuria capitanata da Loretta Goggi, la quale ha sottolineato che le movenze assunte da Monte sul palco di Tale e Quale show non ricordavano quelle di Cremonini.

Bocciato anche il trucco di Francesco che effettivamente non ricordava tantissimo Cesare nell'aspetto, ma secondo qualcuno forse più Miguel Bosè. Insomma una performance che ha fatto acqua da tutte le parti: infatti questa settimana Monte si è dovuto accontentare dei posti più bassi della classifica finale dello show.

Ma del resto fa parte del gioco e lo stesso Francesco ha più volte ripetuto che grazie a questa esperienza televisiva, sta dimostrando al pubblico di avere altre qualità oltre a quelle che fino a questo momento aveva fatto vedere con le sue apparizioni sul piccolo schermo.

Cesare Cremonini commenta la performance di Francesco: 'Non sono Bosè'

Lo stesso Cesare Cremonini ha stroncato l'imitazione di Francesco sul suo profilo Twitter e lo ha fatto postando un commento piccato. 'Fidati di me, non sono Miguel Bosè', ha scritto Cesare nel suo breve ma significativo messaggio postato sui social, aggiungendo poi un 'Ti voglio bene lo stesso' indirizzato a Monte.

Fidati di me, non sono Miguel Bosè! 😂 Ti voglio bene lo stesso però! ❤️❤️❤️ ciao a tutti! #talequaleshow @RaiUno — Cesare Cremonini (@CremoniniCesare) October 4, 2019

Insomma sembrerebbe che anche lo stesso Cesare abbia avuto qualche perplessità nel vedere l'esibizione di Francesco Monte dal suo divano di casa, proprio come la giuria di Tale e Quale Show.

Tuttavia Francesco può ancora rifarsi, dato che all'appello mancano ancora diverse puntate prima del gran finale di questa edizione del programma condotto da Carlo Conti dove verrà proclamato il trionfatore assoluto.

Intanto Rai 1 festeggia per i buoni ascolti registrati dallo show in queste settimane: la media è di oltre 3.6 milioni di fedelissimi a settimana con uno share che oscilla tra il 19 e il 20%.

Numeri che permettono al programma di battere la fiction Rosy Abate 2 in onda su Canale 5.