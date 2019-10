Continua ad ottenere molto successo l’artista Giordana Angi, che si è classificata seconda nell'ultima edizione di Amici. La cantautrice che attualmente fa parte della prima edizione del programma Amici in versione vip sempre ideato da Maria De Filippi, di recente è stata ospitata a Verissimo. L’intervista della coach della squadra bianca essendo stata registrata come accade di consueto, verrà trasmessa su Canale 5 domani sabato 12 ottobre 2019.

Le anticipazioni rivelano che ai microfoni del noto talk show condotto da Silvia Toffanin, la cantante di origini francesi ha dichiarato che sarebbe felice di essere in lizza nei big del festival di Sanremo 2020. D'altronde, Giordana è già salita sul palco del teatro Ariston, ma tra le nuove proposte del 2012.

Ospiti della quinta puntata di Verissimo

Si rinnova come sempre l’appuntamento settimanale con la seguitissima trasmissione televisiva Verissimo.

Sulla rete ammiraglia Mediaset, il 12 ottobre 2019 andrà in onda la quinta puntata del programma condotto da Silvia Toffanin, a partire dalle ore 16:10. Dal promo diffuso nella pubblicità si apprende in anteprima che a fare compagnia ai telespettatori per tutto il pomeriggio ci saranno tanti ospiti, soprattutto che fanno parte del mondo della musica. La moglie di Pier Silvio Berlusconi accoglierà nel suo studio l’attore e cantante Gianni Morandi, che presenterà la terza stagione de L’Isola di Pietro, la fiction che tornerà sul piccolo schermo italiano dal 18 ottobre, e che lo vede protagonista ancora una volta.

Oltre al cantautore Simone Cristicchi, faranno il loro ingresso anche l’attore Claudio Santamaria insieme alla moglie Francesca Bara. La ballerina Lorella Boccia e il marito Niccolò Presta, invece parleranno della terribile aggressione subita di recente. Per finire dopo l’ex rugbista Martin Castrogiovanni, che per il terzo anno consecutivo sarà al timone di Tu si que vales, verrà intervistata la cantautrice Giordana Angi.

Si tratta della quasi vincitrice di Amici 18, e del direttore artistico attuale della squadra bianca del talent show che vede concorrere per la vittoria degli artisti già famosi. Per terminare la Toffanin accoglierà i simpatici comici Claudio Bisio e Luca Ocone.

Giordana Angi su Sanremo 2020 dice: ‘Sto lavorando su una canzone’

Tornando a parlare di Giordana Angi, nel corso della sua lunga intervista rilasciata a Silvia Toffanin, che il pubblico avrà la possibilità di guardare domani, non ha escluso la sua probabile partecipazione a Sanremo 2020.

Dopo aver raccontato il suo percorso professionale, compresa l’uscita del suo nuovo album ''Voglio essere tua'' già in vetta a tutte le classifiche di vendita, la cantautrice di origini francesi si è concentrata sui progetti futuri. Giordana ha affermato che il suo sogno come quello di altri artisti sarebbe bello esibirsi sul palco dell’Ariston. La tutor di Amici Celebrities, ha fatto capire a tutti i presenti in studio che sogna di partecipare alla kermesse canora più importante in Italia, con queste seguenti parole: “Per me che canto perché scrivo canzoni, Sanremo è il palco più prestigioso”.

A questo punto, la 24enne ha precisato che se prenderà parte alla prossima edizione del festival della canzone italiana condotto da Amadeus, vorrà dire che è andato tutto bene.