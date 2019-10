Procede a gonfie vele la storia d'amore tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis. La notizia che sta impazzando sui siti di Gossip in queste ore, è quella incentrata sulle foto un po' particolari che la ragazza ha pubblicato su Instagram stamattina. Al risveglio in un albergo di Singapore, l'influencer ha infatti immortalato il pilota coprendone il corpo con delle emoticon a forma di cuore.

La De Lellis omaggia la bellezza del fidanzato Andrea

Sono passate quasi due settimane da quando Giulia De Lellis ha lasciato l'Italia per concedersi un lungo periodo di vacanza dopo quasi due anni di lavoro no stop.

Complice il duplice impegno con la Moto Gp di Andrea Iannone prima in Thailandia e poi in Giappone, la romana ha deciso di seguirlo e mettere in stand-by tutti i suoi progetti professionali.

Nella tarda mattinata di venerdì 11 ottobre, la ragazza ha spiazzato tutti con un paio di foto che sono apparse nelle sue Instagram Stories. Mentre si trovava ancora a letto, l'influencer ha immortalato il fidanzato che si era appena affacciato alla finestra della camera d'albergo nella quale alloggiano da qualche giorno.

La particolarità di questi scatti, non sta nel fatto che l'ex corteggiatrice di Uomini e donne abbia condiviso con i suoi oltre 4 milioni di followers un momento privato, quanto che il motociclista sembra non indossare alcun indumento: per coprire le "grazie" della sua dolce metà, infatti, la 23enne ha usato delle emoticon a forma di cuore, poste sul lato b del protagonista forse inconsapevole delle immagini.

Carriera in ascesa per Giulia: libro e web serie da protagonista

Mentre si rilassa in vari hotel di lusso dell'Asia, Giulia De Lellis continua ad accrescere la sua popolarità soprattutto in Italia. Il libro "Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza", per esempio, non smette di riscuotere consensi: il romanzo, infatti, da quasi un mese è al primo posto di tutte le classifiche del settore ed ha fatto registrare il record di vendite in una sola settimana (più di 56mila copie in 7 giorni).

Qualche giorno fa, inoltre, sui social network ha cominciato a circolare l'anticipazione video della web serie della quale la romana è una delle protagoniste. Si intitola "Una vita in bianco", la fiction che dal prossimo 22 ottobre sarà disponibile su Witty Tv.

In un filmato che ha registrato prima di partire, la 23enne ha descritto le caratteristiche principali del personaggio che interpreta: "Io sono Claudia, una ragazza che sogna di diventare influencer.

Come lei, io ho la passione per i social network e sono sempre presente per gli amici".