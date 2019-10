Il talent show Amici Celebrites ha cambiato giorno di programmazione. La quarta puntata, infatti, è stata registrata il giorno precedente alla messa in onda prevista per questa sera, mercoledì 9 ottobre 2019. Alla base della variazione la partita della nazionale italiana ed il via della nuova edizione di Tu si que vales che inizierà il 19 ottobre. Le anticipazioni rivelano che, oltre a vedere al timone del programma Michelle Hunziker al posto di Maria De Flilippi, ci sarà un ripescaggio tra i concorrenti già eliminati.

A riabbracciare i compagni di squadra, Filippo Bisciglia, Pamela Camassa e Massimiliano Varrese, sarà Ciro Ferrara. Gli artisti della squadra blu invece a partire dal prossimo appuntamento dovranno fare a meno di Francesca Manzini, poiché verrà eliminata.

Ciro Ferrara torna in gara dopo lo scontro con Bastianich, Manzini fuori

Gli spoiler del quarto appuntamento in programmazione su Canale 5 mercoledì 9 ottobre 2019 dicono che ci saranno colpi di scena in serie a partire dalla staffetta tra Maria De Filippi e Michelle Hunziker alla conduzione.

La nota showgirl svizzera, come ha già fatto sapere la moglie di Maurizio Costanzo la scorsa settimana, sarà al timone del talent show per le restanti tre puntate, compresa la finalissima che, salvo ulteriori cambiamenti, dovrebbe essere trasmessa il 23 ottobre. Questa sera verrà ripescato Ciro Ferrara, che quindi avrà l’occasione di rimettersi in gioco. Per la precisione l'ex calciatore sfiderà Joe Bastianich ex componente della squadra blu, e riuscirà a tornare in gara con i bianchi.

La prima manche si concluderà con la vittoria dalla squadra guidata da Giordana Angi e ad andare in sfida sarà Francesca Manzini dei blu. La squadra capitanata da Alberto Urso riuscirà a prendersi la rivincita e conquisterà la seconda manche. Nella circostanza ad avere la peggio sarà Massimiliano Varrese, costretto a scontrarsi con Francesca che verrà eliminata in modo definitivo. La Manzini non reagirà affatto bene alla sconfitta,al punto da non riuscire a trattenere le lacrime.

Prima di andare via però Francesca si esibirà con la canzone ‘Gli uomini non cambiano’, e avrà modo di parlare del rapporto difficile che ha con il padre.

Ospiti e giurato speciale della quarta puntata

La poltrona rossa di quarto giudice sarà occupata dall’attore Giulio Scarpati che, nel corso della serata, discuterà animatamente con Emanuele Filiberto di Savoia. Ospiti della serata il rapper Fred De Palma, Riccardo Marcuzzo (ex allievo di Amici) e, per finire, il comico Andrea Pucci che intratterrà i telespettatori con le sue esilaranti gag.

Le performance dei concorrenti, che ancora una volta si metteranno alla prova mostrando la loro passione per il canto e il ballo, saranno giudicate, come nelle precedenti puntate, da Ornella Vanoni, Giuliano Peparini e Platinette. Chi non ha avuto la possibilità di seguire le puntate precedenti potrà rivederle in streaming sul sito Mediaset Play in modo gratuito.