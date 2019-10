Giovanni Conversano ha chiuso il capitolo legato a Serena Enardu. Rispetto ai giorni scorsi, l’ex calciatore ha avuto un cambio di passo. Fin dalla prima puntata di Tempation Island Vip, Conversano non si è mai tirato indietro nel commentare il percorso di Serena e Pago. In alcuni casi, le parole dell’uomo sono state anche piuttosto dure, tanto da arrivare allo scontro anche con la sorella gemella della Enardu.

Nelle scorse ore l’imprenditore pugliese ha sotterrato definitivamente l'ascia di guerra con la sua ex fidanzata. Riferendosi a Serena, Giovanni tramite una diretta Instagram ha confidato di aver seguito l’inizio e l’epilogo di Tempation. In un secondo momento ha aggiunto: “Ora, però, voglio parlare solo delle cose mie, basta”. Anche se l’ex protagonista di Uomini e Donne ha lasciato intendere di non voler più parlare della Enardu, i suoi utenti hanno cercato in tutti i modi di estrapolare nuove dichiarazioni.

A quel punto, vista l’insistenza di alcuni follower, l’imprenditore ha ribadito ancora una volta la sua posizione: “Parlo di Giada ed Enea. Stop”. Come molti sanno la relazione tra Serena e Giovanni ha appassionato tantissimi telespettatori del dating-show di Canale 5. Una volta rotto l’idillio tra i due non sono mancati dei malumori. Entrambi per anni si sono puntati il dito contro in varie occasioni. La presenza della Enardu nel reality dell’amore, non ha fatto altro che riaprire alcune ferite in Giovanni.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

Giovanni e Giada: novità sulle nozze

Giovanni Conversano nel corso della lunga diretta sui social, ha informato i suoi fan che ci sono delle novità sul rapporto con Giada Pezzaioli. L’imprenditore ha annunciato che in settimana approderà di nuovo sul piccolo schermo. Senza anticipare nulla, Giovanni ha detto ai suoi fan che ne vedranno delle belle. L’ultima volta che l’ex calciatore è stato un tv è stato per chiedere la mano alla sua Giada, nel salotto di Vieni da Me. Chissà se la Pezzaioli, dopo un ripensamento, si sia convinta di voler convolare a nozze con il padre di suo figlio.

Giovanni contro la Enardu: ‘L’ho trovata come 12 anni fa’

Giovanni Conversano, intervistato dai microfoni di Fanpage.it, ha lanciato una nuova stoccata a Serena Enardu. L’ex calciatore ha dichiarato di essere stato contento del comportamento mostrato dalla sua ex fidanzata, in modo che tutti i telespettatori possano aver capito chi sia realmente Serena: “L’ho trovata come 12 anni fa”. Nel corso dell’intervista, il fidanzato di Giada Pezzaioli ha spezzato una lancia in favore di Pago.

Secondo Giovanni, il fidanzato della Enardu sarebbe stato molto paziente prima di richiedere il falò di confronto. Al suo posto, Conversano avrebbe mollato molto prima.