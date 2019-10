Torna l'appuntamento con le notizie su Il Segreto, la soap opera campione di ascolti delle reti Mediaset. Gli spoiler delle nuove puntate, a cui gli affezionati assisteranno lunedì 21 e martedì 22 ottobre dopo Uomini e Donne, rivelano che Gracia Hermosa torna a Puente Viejo per presentare la figlia Belen a Dolores, mentre Maria Castaneda apprenderà che Fernando Mesia si è fidanzato.

Il Segreto, puntata 21 ottobre: Severo e Carmelo in crisi

Sorprendenti novità caratterizzeranno i nuovi appuntamenti con le vicende ambientate a Puente Viejo.

Le anticipazioni de Il Segreto sulla puntata di lunedì 22 ottobre dalle ore 16:10 su Canale 5, rivelano che l'amicizia tra Severo e Carmelo entrerà in crisi. Il Santacruz, infatti, dimostrerà di nascondere un segreto, se le rispettive consorti non decidessero di intervenire. Alla Casona, Francisca consegnerà un ennesimo falso telegramma di Roberto a Maria. Proprio quest'ultima scoprirà di essere stata solo un capriccio per il cubano. Per questo motivo, la Castaneda si avvicinerà nuovamente alla Montenegro, non sapendo che quest'ultima ha ucciso il Sanchez.

Dolores riabbraccia Gracia e la nipotina Belen

Elsa e Isaac scopriranno che Juanote è morto durante il viaggio di ritorno. Ma le brutte notizie non si fermeranno qui, in quanto la coppia apprenderà che Antolina è giunta in paese accompagnata dalle guardie civili. Carmelo e Severo, invece, decideranno finalmente di avere un confronto sincero. In questo frangente, il sindaco giurerà di voler scoprire chi ha speculato sul prezzo del riso che ha ridotto in rovina il padre di Carmelito.

Allo stesso tempo, Adela contatterà Francisca per avere un incontro all'Associazione delle donne, sebbene tutto questo sia uno specchio per le allodole. Lola, intanto, si recherà dall'Ortega per scusarsi del suo comportamento mentre Gracia tornerà finalmente a Puente Viejo con la figlia Belen. Qui Dolores stringerà tra le braccia la sua nipotina dopo aver fatto alcuni commenti denigratori nei suoi confronti, mentre Maria incontrerà Fernando durante una passeggiata.

Puntata 22: Fernando Mesia torna insieme a Maria Elena

Nel corso della puntata de Il Segreto di martedì 22 ottobre su Canale 5, lo strozzino de La Puebla Pablo Armeno farà la sua comparsa in enoteca, dove accuserà Prudencio di concorrenza sleale. Nel frattempo il popolo di Puente Viejo rimarrà sconvolto dal ritorno del Mesia in compagnia della sua nuova fidanzata Maria Elena Casado De Brey. Un ritorno che non farà senz'altro piacere a Francisca, la quale sospetterà che sia giunto nel borgo iberico solo per mettere in atto uno dei suoi piani diabolici.

A tal proposito, Fernando si recherà alla Villa dove sosterrà di essere cambiato e non più malvagio come un tempo durante un confronto con la matrona.