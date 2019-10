Lo scorso 22 ottobre, su Witty Tv, ha debuttato la web serie che vede tra i protagonisti Giulia De Lellis. L'influencer, al suo esordio assoluto nel mondo della recitazione, ha rilasciato un'intervista a Uomini e donne Magazine sia su questa nuova e divertente esperienza, che sui progetti che ha con il fidanzato Andrea Iannone.

Giulia e i progetti per il futuro: 'Qualcosa sul mondo del beauty'

Due giorni fa, in rete, ha debuttato "Una vita in bianco", la serie di Witty Tv che ha per protagonisti Giulia De Lellis, Ludovica Bizzaglia e Luca Turco.

La romana ha esordito nel ruolo di attrice interpretando il personaggio di Claudia, una giovane che sogna di diventare un'affermata influencer.

Il numero di Uomini e Donne Magazine che è uscito oggi, giovedì 24 ottobre, riporta le prime dichiarazioni della ragazza su questa nuova esperienza, ma anche quelle sui progetti che ha sia in ambito professionale che in quello personale.

Al giornalista che le ha chiesto cosa risponderebbe all'eventuale proposta di fare un documentario sulla sua vita (come è successo di recente alla collega Chiara Ferragni), l'ex corteggiatrice ha risposto: "Gli direi di ripassare tra qualche anno, così che alla mia storia possano essere aggiunte altre pagine, che mi auguro siano meravigliose come quelle vissute fino ad ora".

Un sogno nel cassetto che ha la 23enne, però, è quello di poter lavorare ad un progetto tutto suo legato al mondo della bellezza. Non è una novità, infatti, che Giulia adora il make-up e tutto quello che riguarda la cura del corpo: sono tanti, infatti, i consigli che la De Lellis dà ogni giorno alle sue fan su Instagram sui migliori prodotti da usare per essere più belle e sempre curate.

Amore a gonfie vele col pilota Iannone

Tra le tante domande alle quali ha risposto Giulia sul nuovo numero di Uomini e Donne Magazine, a catturare l'attenzione degli appassionati di Gossip è certamente quella sulla sua chiacchierata vita sentimentale.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Al giornalista che le ha chiesto che progetti ha con il fidanzato Iannone, l'influencer ha fatto sapere: "Non nego di fantasticare ogni tanto sul nostro futuro e sulla possibilità di avere una famiglia con Andrea".

Chi pensava che la coppia ambisse a sposarsi o ad avere dei bambini nell'immediato, però, dovrà ricredersi perché la De Lellis ha puntualizzato: "Ci sarà tempo per pensare a questo, oggi cerco di godermi pienamente il presente".

Insomma, sembrano del tutto infondati i rumors che sono circolati nelle scorse ore su una presunta scenata di gelosia che la romana avrebbe fatto al compagno dopo aver scoperto dei "like" che lui avrebbe messo su Instagram alla bellissima Diletta Leotta.