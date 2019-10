Nelle ultime ore, si sta facendo un gran parlare di una fotografia in cui Giulia De Lellis si espone al suo pubblico sui Instagram. La ragazza, infatti, ha scelto di pubblicare uno scatto in cui non indossa nulla nella parte superiore: sebbene quest'immagine abbia raccolto quasi 400mila "mi piace" in meno di un giorno, non sono mancate critiche e attacchi all'influencer e alla sua decisione di mostrarsi senza veli.

Giulia si espone sul web: lo scatto fa il boom di 'like'

"Io ho due stati d'animo: niente conta e tutto conta troppo", è questa la didascalia che Giulia De Lellis ha deciso di scrivere sotto all'ultimo scatto che ha pubblicato su Instagram ieri, domenica 20 ottobre. L'influencer, che attualmente si trova in Giappone per supportare il fidanzato Andrea Iannone in Moto GP, ha condiviso con i suoi oltre 4 milioni di followers una foto che ha scattato il professionista David Bellemere.

La 23enne, che di recente è stata sulla bocca di tutti per il successo che ha ottenuto il suo libro "Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza", si è mostrata senza veli: in quest'immagine che ha suscitato pareri contrastanti in chi l'ha vista, si vede la romana in topless con lo sguardo ammiccante, che prova a coprirsi con un braccio.

La foto in questione, seppur molto criticata, ha ottenuto un vero e proprio "boom" su IG: in meno di 24 ore, infatti, questo post ha raccolto quasi 400mila "mi piace" e migliaia di commenti.

A chi si è complimentato con l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne per l'indubbia bellezza che sfoggia in questo scatto artistico, si aggiungono anche le tante persone che hanno trovato eccessivo il tutto e l'hanno fatto notare con messaggi sia ironici che critici.

Critiche alla De Lellis sui social

"Non ci credo che l'hai fatto veramente", ha commentato qualcuno sotto alla foto in cui Giulia appare senza veli.

Le critiche più aspre, però, la romana le ha ricevute sull'evidente seno artificiale che sfoggia nell'immagine incriminata: la 23enne, infatti, non ha mai nascosto di essersi sottoposta ad un intervento per aumentare di qualche taglia il suo décolleté quando era fidanzata con Andrea Damante (i Gossip sostengono che sia stato addirittura il dj a scegliere le protesi migliori per l'ex compagna).

"Bravo il chirurgo", "Protesi al vento" e ancora "C'è più silicone che foto", questi sono solo alcuni dei messaggi poco carini che sono stati inviati all'influencer nella giornata di ieri.

A colpire molti, però, è stato il commento che qualcuno ha fatto dopo aver visto la giovane in topless: "Dai che pian piano diventi anche tu Belen". Queste parole hanno strappato un sorriso a chiunque le abbia lette, soprattutto a fronte del legame che c'è tra la De Lellis e la Rodriguez: solo pochi giorni fa, infatti, la rivista "Chi" ha fatto sapere che l'argentina avrebbe interrotto i rapporti con il suo storico stilista (Giuseppe Di Cecca) dopo aver scoperto che oggi lui lavora anche per Giulia, la nuova fiamma dell'ex Iannone.