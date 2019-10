La tredicesima edizione di X Factor entra nel vivo con l'attesissima fase dei Live Show: a partire da questo giovedì 24 ottobre, in diretta televisiva sui canali Sky, i vari concorrenti che sono stati scelti dai quattro giudici di questa edizione si sfideranno per riuscire a conquistare il passaggio alla puntata successiva del live, fino ad arrivare alla finalissima del talent show condotto da Alessandro Cattelan. La messa in onda del talent show sarà garantita non soltanto in diretta sui canali della pay tv satellitare ma anche in differita in chiaro su Tv 8.

I live show di X Factor 13 visibili anche in chiaro sul canale Tv 8 ma in differita

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni riguardanti la programmazione di X Factor 13 rivelano che la messa in onda dei Live Show è in programma a partire da questo giovedì 24 ottobre e saranno trasmessi in diretta sui canali a pagamento di Sky. Gli spettatori abbonati alla pay tv satellitare del gruppo Murdoch potranno seguire i vari appuntamenti di questa tredicesima serie anche in live streaming online grazie all'applicazione free Sky Go, scaricabile in qualsiasi momento su un dispositivo mobile.

In questo modo, quindi, potrete seguire i vari appuntamenti con il live show in streaming comodamente dal vostro cellulare oppure dal tablet, senza dover ricorrere per forza al computer di casa oppure al televisore.

Tuttavia ci sono delle buone notizie anche per chi non è abbonato alla pay tv satellitare e in queste settimane ha seguito le puntate di X Factor 13 in televisione, in chiaro, sul canale free Tv 8.

Le anticipazioni ufficiali, infatti, rivelano che il talent show condotto da Alessandro Cattelan sarà visibile in differita anche sul Canale 8 del digitale terrestre.

La messa in onda di X Factor 13 in chiaro prevista di mercoledì sera

La messa in onda, infatti, è prevista al mercoledì sera: il primo appuntamento di questa tredicesima stagione, quindi, verrà trasmesso su Tv 8 il prossimo 30 ottobre, in prime time a partire dalle ore 21:20 circa.

Un'ottima notizia che per tutti i fan del talent show, che in questo modo potranno seguire le avventure dei concorrenti in gara anche se non sono dei clienti abbonati della pay tv.

Intanto possiamo svelarvi che la prima puntata in onda il 24 ottobre in diretta sui canali Sky sarà a dir poco ricca di ospiti che saliranno sul palco per cimentarsi in una serie di duetti con i concorrenti in gara quest'anno.

Tra questi vi segnaliamo la presenza di Mika, che in passato è stato uno dei giudici del programma. E poi ancora, tra gli ospiti annunciati figura anche il nome di Coez, amatissimo dal pubblico composto da giovani e giovanissimi.