Da quando Giulia De Lellis si è fidanzata con Andrea Iannone, molte cose sembra siano cambiate nella vita professionale della ex di lui, Belen Rodriguez. Stando al rumor che riporta il settimanale Chi del 16 ottobre, la showgirl argentina si sarebbe allontanata dal suo storico stylist da quando lui ha cominciato a lavorare anche con l'influencer: nella lista di collaboratori che la 35enne ha ringraziato su Instagram per i suoi primi 10 anni di carriera, infatti, non compare il nome di Giuseppe Di Cecca.

L'argentina ignora Giuseppe Di Cecca sui social: il gossip impazza

Già in occasione della chiacchierata partecipazione di Giulia De Lellis al Festival del Cinema di Venezia, le riviste di Gossip avevano fatto notare la strana presenza al suo fianco di Giuseppe Di Cecca, storico amico e collaboratore di Belen Rodriguez (ex fidanzata di Andrea Iannone, attuale compagno dell'influencer). In questi giorni, dopo aver letto il dolce messaggio che l'argentina ha dedicato al suo fedele staff su Instagram per festeggiare i primi 10 anni di carriera, in molti hanno fatto caso all'assenza dello stilista in questo speciale elenco.

Tra coloro che la soubrette ha ringraziato col cuore per esserle stati affianco sin dai suoi esordi (chi occupandosi dei suoi look, chi dei suoi make-up), infatti, non figura la persona che fino a poco tempo fa ha scelto tutti gli abiti che la presentatrice ha indossato sia in televisione che negli eventi mondani.

"Belen festeggia 10 anni al top e ringrazia tutto il suo staff con un lungo post sui social.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Belen Rodriguez

Tra i menzionati, manca il suo fedele (forse ex?) stylist, nonché migliore amico, Giuseppe Di Cecca, oggi stilista della De Lellis", si legge sul numero di Chi uscito mercoledì 16 ottobre. Quello che il settimanale scandalistico lascia intendere tra le righe, è che la moglie di Stefano De Martino avrebbe accantonato il rapporto umano e professionale con il suo storico collaboratore esattamente da quando lui ha iniziato a vestire anche la nuova compagna di Iannone, Giulia appunto. Al momento non si sa se sia davvero andata così.

Belen e Giulia: dall'amicizia post GF Vip al gelo

La presunta decisione della Rodriguez di interrompere la collaborazione quasi decennale con lo stylist Di Cecca, potrebbe derivare dal sodalizio che è nato di recente tra quest'ultimo e Giulia De Lellis, nuova fiamma di Andrea Iannone. Prima che Belen lasciasse il pilota e tornasse tra le braccia di Stefano De Martino, tra lei e l'influencer romana c'era un bel rapporto d'amicizia e stima.

Dopo aver visto la giovane condividere la Casa del Grande Fratello Vip con Cecilia e Jeremias, l'argentina si è esposta più volte per farle dei complimenti, soprattutto per il carattere che ha dimostrato di avere. Le svolte sentimentali che hanno avuto le vite di entrambe le protagoniste di questo gossip, però, sembra abbiano influito in modo decisivo sul loro legame: la showgirl ha tagliato i ponti con chiunque frequenti il suo ex fidanzato, migliore amico stilista compreso.