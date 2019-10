Lui, lei e l'altro. Sembra non avere fine la lunga querelle tra Maxi Lopez, Wanda Nara e Mauro Icardi. Se fino a pochi giorni fa, durante un'intervista rilasciata a un programma radiofonico, il centravanti del Crotone aveva lasciato intendere di essere ormai pronto a voltare pagina, mettendo da parte frecciatine e scontri con l'ex moglie e l'attuale marito, adesso il fuoco delle polemiche rischia nuovamente di accendersi.

Tutto è partito da un post pubblicato su Instagram dal profilo "Che fatica la vita da bomber" nel quale, sottolineando le recenti affermazioni di Maxi Lopez, c'era scritto che questi ormai era pronto a perdonare Mauro Icardi. L'immagine con tanto di didascalia non è sfuggita al calciatore 35enne, il quale ha prontamente ribattuto con un commento, affermando che non c'è alcun bisogno di perdono, anzi, deve solo ringraziare il collega per essersi "portato via" l'ex consorte.

E così, dopo le presunte parole distensive spese sulla vicenda dall'ex Catania mercoledì 16 ottobre, ora si potrebbe riaprire il botta e risposta con i coniugi Icardi. Facendo un piccolo passo indietro, l'ex marito di Wanda Nara alla trasmissione "El que abandona no tiene premio" aveva detto di aver deciso di pensare esclusivamente alla sua felicità, ammettendo di aver commesso degli errori in passato in merito alla sua vita sentimentale e di essere pronto a proseguire sulla strada intrapresa di recente e volta verso le attenzioni e la gioia da donare ai suoi figli.

"Il resto (ossia l'infelice conclusione del suo matrimonio con Wanda Nara, ndr) per me è storia - aveva chiosato il bomber di Buenos Aires - una pagina che ho attraversato molto tempo fa e non mi stressa per niente".

Wanda Nara per adesso ha parlato solo di 'rispetto'

L'intervista concessa da Maxi Lopez al suddetto programma aveva fatto pensare che ormai fosse giunta la fine sulle stoccate al vetriolo tra lui e l'ex moglie.

In realtà l'ultima frecciatina al vetriolo lanciata dall'attaccante argentino all'indirizzo della manager 32enne sembra destinata a riaprire vecchie ferite probabilmente mai rimarginatesi del tutto. Il Corriere dello Sport riporta che Wanda Nara - che in questi ultimi tempi si sta dividendo tra Parigi (dove si trova Icardi dopo il trasferimento al Paris Saint-Germain) e Milano - sarebbe stata informata prontamente dell'uscita dell'ex marito su Instagram.

L'opinionista di Tiki Taka almeno per adesso ha voluto evitare di arrivare all'ennesimo scontro aperto, limitandosi a rilasciare un messaggio sibillino tra le sue Instagram Stories nel quale, però, non menziona direttamente Maxi Lopez. La moglie di Icardi, infatti, ha messo sullo stesso piano il rispetto e il denaro, dicendo: "Puoi chiederlo, ma è meglio guadagnarlo". In assenza di qualsiasi preciso riferimento all'ex giocatore del Milan, è inevitabile almeno pensare che possa trattarsi di una risposta - seppur velata - proprio all'atleta 35enne.

Silenzio assoluto invece da parte di Mauro Icardi. D'altronde, l'ex capitano dell'Inter ha ribadito in diverse occasioni di non voler avere più alcun tipo di rapporto con il suo ex amico, e anche in questa circostanza ha dimostrato di non essersi discostato da questo proposito.