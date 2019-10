È una news del tutto inaspettata quella che ha dato poco fa Giulia De Lellis su Instagram; la ragazza, infatti, ha informato i suoi sostenitori che sono arrivate delle richieste estere per il suo libro. Pare che delle case editrici fuori dall'Italia vogliano tradurre il romanzo dei record che ha debuttato da noi meno di un mese fa: l'influencer si è detta sconvolta ma felice per questo ambizioso traguardo che potrebbe raggiungere alla prima prova da scrittrice.

La De Lellis senza parole su IG: il libro è un successo

Direttamente da Singapore, dove si trova da qualche giorno con il fidanzato Andrea Iannone, Giulia De Lellis ha lanciato una "notizia bomba". Sul profilo Instagram della romana, infatti, sono state pubblicate delle Stories nelle quali la stessa informava i suoi tantissimi follower della sorprendente news che le è stata riportata dagli addetti ai lavori sul suo chiacchierato romanzo.

"Mi è appena arrivata una notizia scioccante e non potevo non dirvela: stanno arrivando delle richieste per far tradurre il mio libro anche all'estero. Quindi è stato richiesto dai Paesi esteri!", ha fatto sapere la 23enne con un'evidente espressione di stupore sul volto.

Nei video che sono apparsi sul suo account personale, l'ex corteggiatrice di Uomini e donne ha ribadito più volte di essere sconvolta dalla notizia che le è stata data su "Le corna stanno bene su tutto.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Ma io stavo meglio senza".

"Sto già pensando a come tradurranno il titolo, se lo storpieranno con parole strane in cinese oppure in spagnolo", ha aggiunto l'influencer prima di confermare quanto per lei sia bello tutto quello che sta accadendo nella sua vita anche in ambito professionale.

La presunta dedica musicale di Andrea Damante

Mentre Giulia si divide tra le belle news sul suo libro e le vacanze con il fidanzato Iannone a Singapore, in Italia torna in auge un Gossip che da tempo non si sentiva: Andrea Damante sarebbe ancora innamorato della De Lellis e non farebbe nulla per nasconderlo.

A catturare l'attenzione dei fan e dei curiosi, è stato il testo di una canzone che il dj ha intonato accompagnandosi con la chitarra in alcuni video apparsi sul suo account Instagram.

Nei passaggi più significativi del brano che lui stesso ha scritto sotto ai filmati, molti ci hanno visto dei riferimenti alla storia finita con l'influencer, alla quale sembrerebbe essere dedicato questo pezzo.

Il bel siciliano, inoltre, con alcune frasi dell'inedito sembra quasi chiedere ad una donna di tornare: è inevitabile che il pensiero di tanti sia andato a Giulia e alla sua decisione di interrompere la favola dei "Damellis" per cominciarne un'altra accanto al motociclista della Aprilia.