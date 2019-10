La fiction di Rai 1 Imma Tataranni-Sostituto Procuratore si avvia alla conclusione dopo una stagione ricca di successi. Denominata già come il "nuovo Commissario Montalbano", la serie con Vanessa Scalera è riuscita a conquistare ottimi ascolti settimana dopo settimana, totalizzando uno share di tutto rispetto. Questi numeri si sono ripetuti anche durante la puntata trasmessa ieri, 20 ottobre, e ciò fa ben sperare in vista di una seconda stagione che, però, al momento non è stata ancora confermata.

Domenica prossima verrà trasmessa l'ultima puntata che sicuramente riserverà altre emozioni all'amata protagonista. Un evento inaspettato renderà necessario il ricovero in ospedale di Pietro che si sentirà male in un momento di grandi perplessità per la moglie. Il suo rapporto con Ippazio, infatti, giorno dopo giorno si è fatto sempre più stretto. Don Mariano, inoltre, chiamerà Imma per incontrarla il prima possibile, ma poco dopo il suo corpo verrà ritrovato senza vita.

Imma Tataranni anticipazioni ultima puntata: Pietro viene portato via in ambulanza

La sesta e ultima puntata di Imma Tataranni-Sostituto Procuratore sarà foriera di notizie preoccupanti per la protagonista. Nel breve video di promo, infatti, è stato anticipato che Pietro verrà portato via in ambulanza in seguito a circostanze non ben specificate. Per accompagnarlo, la donna si scorderà del suo appuntamento con Don Mariano che poco prima l'aveva contattata per chiederle un incontro urgente.

Purtroppo non ci sarà una seconda possibilità, perché il sacerdote verrà trovato privo di vita. Prenderanno così il via le indagini della protagonista.

Le novità del giorno riguarderanno anche il rapporto tra la Tataranni e Ippazio, che ieri sera si è fatto ancora più intenso. La coppia è arrivata ad un passo dal cedere alla passione, ma qualcosa cambierà durante l'episodio del 27 ottobre. Calogiuri, infatti, apparirà molto freddo agli occhi della collega, alla quale chiederà maggiore spazio per potersi concentrare sul lavoro.

Sul fronte personale, il sostituto procuratore scoprirà qualcosa di inaspettato su marito: Pietro le aveva detto di essere andato a cena con un collega, ma Imma ben presto scoprirà che in realtà si trattava di una donna.

Ascolti Imma Tataranni al top per la quinta puntata

Il pubblico di Rai 1 si è affezionato al personaggio di Imma Tataranni, come confermano gli ottimi ascolti conquistati nei primi cinque appuntamenti.

Più che buoni sono stati anche i numeri della puntata trasmessa ieri, 20 ottobre, che è riuscita a sbaragliare la concorrenza raggiungendo ben 5.040.000 spettatori pari al 23.3% di share.

Il dato è ancor più soddisfacente se confrontato con i risultati dei programmi concorrenti di Rai e Mediaset. Su Canale 5, Live-Non è la d'Urso è rimasto piuttosto lontano con 2.103.000 telespettatori ed uno share del 12.9%.

Su Rai 2, Che Tempo Che Fa ha raggiunto 1.932.000 spettatori corrispondenti all'8% di share. Invece su La7 Non è l'Arena non è andato oltre 1.031.000 telespettatori per uno share del 5.6%.