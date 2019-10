Le anticipazioni di Una vita relative alle puntate spagnole continuano a concedere ampio spazio a due personaggi ancora presenti nelle trame italiane e destinati a ritrovare l'amore: il primo sarà Felipe che, dopo la morte di Celia, si innamorerà di Marcia anche se la loro felicità non resterà priva di ostacoli. Il secondo sarà Susana, il cui cuore batterà per il diplomatico Armando. Ma le puntate in onda dal 21 al 25 ottobre non saranno portatrici di buone notizie per i due personaggi, che dovranno fare i conti con una triste realtà.

Lo saprà bene la sarta che, dopo avere accettato la corte di Armando, scoprirà che la sua permanenza nel quartiere sarà ormai destinata a giungere al termine.

Una Vita anticipazioni: Armando deve partire per una missione internazionale

Nelle puntate spagnole della scorsa settimana, Fabiana aveva accettavo di frequentare Armando, nonostante le perplessità iniziali. Aveva, infatti, scoperto che lui aveva divorziato in passato ma alla fine aveva preferito pensare alla propria felicità, mettendo da parte ogni remora.

Dalla sua parte si era schierato anche Liberto che aveva assecondato la richiesta del diplomatico, autorizzandolo a corteggiare la zia. Sarà questo il punto di partenza delle trame in onda dal 21 al 25 ottobre: Susana sarà al settimo cielo e non nasconderà il suo amore, mostrandosi in compagnia del suo spasimante anche davanti alle vicine. Improvvisamente, però, una lettera farà cambiare atteggiamento all'uomo che si allontanerà da Acacias 28 per qualche giorno.

Solo al suo ritorno, ne confesserà il motivo: il re Alfonso XIII gli ha assegnato una missione internazionale che renderà necessario il suo allontanamento dalla Spagna. Appresa la notizia, Susana sparirà e causerà la preoccupazione di Rosina e Liberto, costretti a presentare la denuncia alla Polizia.

Trame spagnole Una Vita: Marcia ha dei sospetti su Santiago

Proseguendo con le succose anticipazioni di Una Vita in arrivo dalla Spagna, Felipe sarà sconvolto per la decisione di Marcia di smettere di vedersi di nascosto.

Dopo il ritorno di Santiago, il marito della brasiliana che lei credeva morto, non sembreranno esserci speranze per un futuro insieme per la domestica e l'avvocato. Ma un evento inaspettato, farà aprire gli occhi a Marcia. Pur decisa a rispettare il suo matrimonio, la donna noterà l'assenza di una cicatrice che il marito aveva in passato. Comincerà, quindi, a pensare che l'uomo le stia nascondendo qualcosa sulla sua vera identità.

È davvero Santiago? Lui la tranquillizzerà in tal senso, tentando di giustificare la novità ma ciò non basterà per placare i dubbi della moglie.