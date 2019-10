Tra Giulia De Lellis e Diletta Leotta il rapporto non sarebbe dei migliori. A rivelare il tutto in queste ore, è stato il settimanale 'Chi' che ha fornito delle clamorose indiscrezioni su quello che sarebbe il rapporto tra l'amatissima influencer, star di Uomini e donne, e la giornalista di Sky. Tra le due non correrebbe buon sangue e la motivazione avrebbe a che fare con Andrea Iannone, attuale fidanzato della De Lellis che si sarebbe lasciato scappare un 'mi piace' di troppo sulla pagina social della Leotta.

L'indiscrezione del settimanale Chi sul like di Andrea Iannone a Diletta

Nel dettaglio, infatti, sulle pagine dell'ultimo numero della rivista 'Chi' si legge che tra Diletta Leotta e Giulia De Lellis ci sarebbe un po' di astio per colpa di un 'mi piace' che il motociclista Andrea Iannone avrebbe messo ad una foto postata dalla giornalista sulla sua pagina ufficiale Instagram pochi giorni prima di ufficializzare la sua storia d'amore con l'ex volto di Uomini e donne.

A quanto pare, quindi, la De Lellis non avrebbe gradito e da quel momento ha preferito tenere 'a distanza' la Leotta, molto probabilmente anche dopo la traumatica esperienza vissuta con il suo ex fidanzato Andrea Damante che come ben saprete ha più volte tradito la bella Giulia durante il periodo in cui sono stati fidanzati.

A confessare il tutto è stata proprio Giulia nella pagine del suo libro, campione di vendite, 'Le corna stanno bene su tutto, Ma io stavo meglio senza” dove ha parlato per la prima volta dei tradimenti 'consumati' da Andrea Damante ammettendo di aver sofferto molto per colpa dell'ex tronista.

Adesso, però, la De Lellis ha voltato pagina e, dopo la breve parentesi con Irama, è riuscita a trovare un altro uomo in grado di farle battere il cuore. Iannone, infatti, ha conquistato pienamente la sua fiducia e anche il suo cuore e proprio per tale motivo l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne non vuole lasciarselo scappare.

La conduttrice televisiva starebbe pensando di scrivere un libro

Intanto, sempre sulle pagine di 'Chi', si legge che la bella Diletta Leotta non starebbe vivendo un periodo facile dal punto di vista sentimentale con la sua nuova fiamma Daniele Scardina, il pugile con il quale ha fatto coppia fissa durante l'estate appena trascorsa.

Inoltre sembrerebbe che la bella Diletta starebbe anche pensando di mettere 'nero su bianco' la sua storia personale scrivendo così un libro. Un vero e proprio guanto di sfida che Diletta potrebbe lanciare alla sua 'nemica' Giulia De Lellis che per il momento resta la regina incontrastata delle classifiche di vendita in tutta Italia con numeri a dir poco record che hanno reso il suo libro il più venduto del 2019.