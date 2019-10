Anche la quinta stagione di Un Passo dal Cielo sta per volgere al termine: giovedì 24 ottobre andrà infatti in onda la settima puntata della fiction che sta riscuotendo un grande successo da parte del pubblico: Emma (Pilar Fogliati) ha scoperto di aspettare un bambino dal capo della forestale di San Candido Francesco Neri (Daniele Liotti), suo fidanzato, che però insegue il fantasma di un figlio che non esiste e mette da parte la relazione con la giovane etologa; Il commissario Vincenzo Nappi (Enrico Iannello), invece, quando sembra deciso a mettere da parte la storia con Eva (Rocio Munos Morales), dalla quale ha avuto la piccola Carmela, per cominciarne una con la guardia forestale Valeria Ferrante, viene interrotto dall'arrivo del padre di Isabella, con il quale Valeria aveva avuto una relazione in passato.

Nella settima puntata, in onda sempre su Rai Uno il prossimo giovedì, Emma sarà chiamata a fare una scelta molto difficile per il suo futuro e per quello del suo bambino; Klaus, il figlio maggiore dei Moser, verrà accusato di omicidio e Vincenzo e Francesco dovranno ancora una volta scoprire la verità.

La settima puntata di Un Passo dal Cielo sarà 'Onora il padre'

Nella prossima puntata di Un Passo dal Cielo non ci sarà pace per la famiglia Moser e soprattutto per il figlio maggiore Klaus che, dopo essere stato coinvolto nel traffico dei migranti che giungevano a San Candido, sarà accusato dell'omicidio di un antiquario ebreo.

A questo punto Francesco dovrà confrontarsi con il padre di Klaus, Bruno Moser, con il quale ha già avuto duri contrasti in passato e lo dovrà fare per scagionare Klaus e metterlo in salvo non solo dalla prigione, ma anche dalle idee pericolose che cerca di trasferire ai figli.

Emma sarà divisa tra Francesco e Albert, Vincenzo vuole lasciare la foresteria

Emma, dopo aver scoperto di aspettare un bambino ed essersi allontanata da Francesco, il quale non sembrava condividere la sua stessa gioia per il bambino in arrivo, sembra essere pericolosamente vicina all'ex maestro della comunità Deva Albert Kroess.

Nella prossima puntata un tragico evento metterà a dura prova Emma, che si troverà a dover scegliere una volta per tutte tra Francesco e Albert. Anche Vincenzo si troverà di fronte a una scelta difficile: dopo aver capito di provare un sentimento per la guardia forestale Valeria Ferrante, con la quale condivide la foresteria, deve decidere se trasferirsi nella casa che aveva progettato con la sua ex e madre di sua figlia, Eva Ferdandez o rimanere ancora in foresteria.

Quando sembra essere deciso lasciare Valeria insieme alla nipote Isabella cominciano a presentarsi diversi problemi che, come un segno del destino, lo costringono a rimandare la partenza.