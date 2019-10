È un periodo difficile quello che sta vivendo Andrea Iannone professionalmente: da quando ha lasciato la Suzuki per "accasarsi" alla Aprilia, il ragazzo sta faticando ad ottenere risultato soddisfacenti in pista. La gara che si è tenuta in Thailandia, ha visto il pilota classificarsi soltanto quindicesimo. Giulia De Lellis, al seguito del fidanzato in Asia, ha deciso di consolarlo con un bacio che è stato prontamente condiviso con i fan sui social network.

Giulia dalla parte di Iannone

La storia d'amore tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone, è più solida che mai: anche ora che il motociclista fatica ad avere delle soddisfazioni in ambito professionale, l'influencer gli sta vicino, facendogli sentire tutto il suo supporto. Ieri, domenica 6 ottobre, l'abruzzese si è classificato solo 15° al termine del Gran Premio di Thailandia; ennesimo risultato deludente per il giovane da quando corre per la Aprilia.

La 23enne, che ha messo in stand-by tutti i suoi impegni di lavoro per accompagnare il fidanzato in Asia (la trasferta dovrebbe durare almeno tre settimane), ci ha tenuto a rendere pubblico un gesto dolcissimo che ha fatto nei confronti della sua dolce metà.

Nelle Instagram Stories sia di Andrea che di Giulia, infatti, alcune ore fa è stata caricata una tenera fotografia nella quale i due si scambiano un bacio in aeroporto: è l'autrice di "Le corna stanno bene su tutto.

Ma io stavo meglio senza", infatti, a consolare il pilota dopo la gara andata male. Ora la coppia si recherà in Giappone, dove a breve è prevista un'altra importante corsa della Moto GP: come se la caverà stavolta Iannone?

La De Lellis in vacanza in Asia con Andrea

Da circa una settimana, Giulia ha deciso di lasciare l'Italia per concedersi un lungo periodo di vacanza. È stata la stessa influencer ad informare i suoi tanti fan di essere in partenza per un viaggio che la terrà lontana da casa un bel po', probabilmente più di un mese.

Dopo qualche giorno d'assenza dai social network, la romana ha fatto sapere di trovarsi in Thailandia al seguito del compagno Iannone che, da qui alle prossime settimane, sarà impegnato con varie gare della Moto GP in diverse parti dell'Asia.

Prima di staccare la spina, però, la De Lellis ha gioito per l'enorme successo che ha avuto e sta avendo tutt'ora il suo primo libro: "Le corna stanno bene su tutto.

Ma io stavo meglio senza", incentrato sui tradimenti ricevuti da parte di Andrea Damante, è stabilmente in vetta a tutte le classifiche di vendita, un risultato davvero eccezionale ed inaspettato per una ragazza che ha sempre ammesso di aver letto pochissimo perché lo trova noioso.