Il primo libro di Giulia De Lellis è stato un vero e proprio boom. Da settimane non si fa altro che parlare di quello che è scritto nelle pagine di 'Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza'. Nel libro l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha raccontato come è venuta a conoscenza dei tradimenti del suo fidanzato. Per alcuni fatti riportati Andrea Damante è finito nella bufera, per questo motivo che Giulia ha deciso di fare marcia indietro.

Tramite un'intervista rilasciata al quotidiano La Stampa, Giulia De Lellis ha ammesso che essere fidanzata con il 'Dama' non è stato poi così terribile. Ricordiamo, che la coppia è stata unita per tre anni anche se dovuto fare i conti con degli alti e dei bassi.

L'influencer romana in merito ad alcune battute scritte nel libro ha precisato: "Qualche frase è stata romanzata, messa lì con ironia". Poi, la De Lellis con l'ironia che da sempre la contraddistingue ha aggiunto: "Forse è stato più sollievo per lui non avermi più tra le scatole".

Senza dubbio Giulia ha sofferto molto per la fine della relazione con Andrea Damante, ma ha saputo tirarsi su e rimboccarsi le maniche. Oggi, Giulia è felicemente fidanzata con Andrea Iannone. Alla domanda del giornalista, su come l'avesse presa il pilota per questa sua opera che parlava del suo ex fidanzato, Giulia ha detto: "Sto con un uomo incredibile, non con un bambino."

Giulia De Lellis ha concluso l'intervista confessando di non essersi mai pentita di aver scritto il suo primo libro, nonostante le numerose critiche ricevute.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Moto GP

La romana è convinta che l'opera oltre ad essere una valvola di sfogo per lei, è stata d'aiuto per molte ragazze che si sono trovate nella sua situazione: "Sono sempre più orgogliosa".

Giulia si prende una pausa dal lavoro

Giulia De Lellis grazie al suo primo libro ha venduto oltre 40 mila copie. Una volta archiviati i vari impegni di lavoro, la giovane ha deciso di prendersi una pausa. La stessa influencer ha informato i suoi fan di staccare la spina per un determinato periodo, in modo da potersi dedicare dei giorni di relax insieme al compagno.

Giulia in questi giorni è volata in Oriente per seguire Andrea Iannone, dove sarà impegnato nel Motomondiale. Tra una gara e l'altra i due piccioncini potrebbero stare fuori circa venti giorni. Il debutto di Iannone è previsto per domenica 6 ottobre. La seconda data andata invece, è fissata per il 20 ottobre in Giappone. Giulia seguendo Andrea dimostra ancora una volta di essere molto innamorata del suo uomo: i due giorno dopo giorno stanno acquistando il consenso anche dei fan più scettici.

Chissà che proprio la De Lellis non sia di buon auspicio per le gare del campione.