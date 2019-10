La soap opera di origini spagnole Una vita riesce sempre a sorprendere. Negli appuntamenti in onda in Italia tra qualche settimana, Samuel Alday intraprenderà una relazione con Lucia Alvarado, decidendo addirittura di sposarla ma soltanto per interesse. Il fratello di Diego vorrà diventare il marito della cugina di Celia per sanare la sua grave situazione economica. Ancora una volta l’ex figliastro di Ursula sarà il terzo incomodo, poiché la sua promessa sposa proverà dei forti sentimenti per il sacerdote Padre Telmo Martinez.

Proprio quando la parente degli Alvarez Hermoso e Samuel saranno intenti a pronunciare il fatidico “Sì lo voglio”, farà irruzione in chiesa il parroco. Telmo dopo aver capito che il suo amore per Lucia è più forte di quello che prova per Dio si toglierà gli abiti talari, e si presenterà davanti alla stessa in giacca e cravatta. La Alvarado quando vedrà l’uomo che ama, si rifiuterà di diventare la moglie di Samuel.

Il Martinez ama la cugina di Celia, la Alvarado accetta di sposare l’Alday

Samuel negli episodi italiani attuali, si sta approfittando dell’interesse sentimentale che la nuova arrivata Lucia nutre nei suoi confronti. L’obiettivo del minore degli Alday purtroppo è quello di saldare i suoi debiti utilizzando il denaro che la sua spasimante riceverà a breve. Per essere precisi, il fratello di Diego avrà intenzione di risollevarsi dal punto di vista economico, dopo l’esplosione che ha distrutto la sua galleria d’arte.

Sarà la stessa Alvarado a far sapere a Samuel che entrerà in possesso di un’ingente somma di denaro, per essere la figlia dei marchesi di Valmez. Le anticipazioni svelano che ad ostacolare i piani di Samuel sarà il sacerdote Telmo, che sempre più protettivo con la cugina di Celia, si renderà conto di amare la donna. Ebbene sì, le trame di Acacias 38 saranno caratterizzate da un nuovo triangolo amoroso.

Anche Lucia stando a stretto contatto del parroco inizierà a ricambiare i suoi sentimenti, pur continuando a provare una forte attrazione fisica per Samuel. La parente degli Alvarez Hermoso e Telmo arriveranno persino a scambiarsi un bacio appassionato peccaminoso. Quando capirà che la sua storia d’amore con il prelato non ha nessun futuro, Lucia accetterà di convolare a nozze con Samuel non appena il diretto interessato le farà una proposta di matrimonio.

Telmo si toglie l’abito talare, Samuel abbandonato all’altare da Lucia

Durante una festa organizzata da Celia a La Deliciosa per l’imminente matrimonio, Lucia si procurerà un infortunio per essere caduta dalle scale della pasticceria. Fortunatamente la Alvarado recupererà i sensi grazie all’intervento provvidenziale di Telmo. Successivamente la donna comincerà ad avviare i preparativi per le nozze con Samuel, che non vedrà l’ora di diventare suo marito.

A questo punto Telmo sapendo che l’ex figliastro di Ursula oltre ad essere un pericoloso assassino, vorrà mettere le mani nell’eredità della sua promessa sposa, cadrà in una profonda crisi spirituale. L’uomo dopo aver messo in dubbio la sua vocazione, si spoglierà delle vesti sacerdotali e farà irruzione in chiesa nel bel mezzo della cerimonia nuziale. La Alvarado nel momento in cui capirà che il parroco ha smesso di fare la sua professionale per lei, non ci penserà due volte ad abbandonare Samuel all’altare, lasciando la chiesa con Telmo con la certezza che sarebbe stato un errore sposarsi. Ovviamente il minore degli Alday non reagirà affatto bene a tale rifiuto, visto che si sentirà profondamente umiliato. L’ex figliastro della Dicenta si dirà disposto a tutto per ritornare al fianco della Alvarado, e per riuscire nel suo intento vorrà sbarazzarsi una volta per tutte di Telmo.