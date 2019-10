A Uomini e donne è tempo di cambiamenti e novità tanto che nel corso delle prossime settimane dovrebbe arrivare in trasmissione la nuova tronista che prenderà il posto di Sara Tozzi. Chi ha seguito le ultime puntate del dating show condotto da Maria De Filippi sa bene che la giovane tronista ha scelto di abbandonare definitivamente il trono, perché non si sentiva pronta ad affrontare questa esperienza.

E al suo posto, stando alle indiscrezioni riportate in queste ore sulle pagine di 'Spy', potrebbe arrivare un volto noto: trattasi di Martina Nasoni, protagonista e vincitrice dell'ultimo Grande Fratello della D'Urso.

La vincitrice del GF, Martina Nasoni, potrebbe approdare sul trono di U&D al posto di Sara Tozzi

Il settimanale, infatti, ha lanciato la bomba mediatica rivelando che qualche giorno fa la bella Martina Nasoni è stata avvistata ai piani alti degli studi Mediaset dove viene registrata la trasmissione dei sentimenti di Canale 5.

Cosa ci faceva Martina lì? Non si esclude che possa aver sostenuto un provino per partecipare come tronista a Uomini e donne, dato che al momento c'è un posto lasciato vuoto da Sara.

La Tozzi, infatti, in lacrime ha ammesso di non essere pronta a vivere questo tipo di esperienza a Uomini e donne e per tale motivo ha scelto di andare via dalla trasmissione, abbandonando così il trono senza fare alcun tipo di scelta finale.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne

Una confessione decisamente molto sincera quella di Sara, la quale a differenza di altri ex protagonisti della trasmissione non ha preso in giro i corteggiatori e la redazione portando avanti il trono.

Daniele Dal Moro lancia delle frecciatine all'ex fidanzata Martina, nuova possibile tronista a U&D

Ed ecco che nelle prossime registrazioni del trono classico potremmo assistere all'arrivo in trasmissione della dolce Martina Nasoni, che al GF ha conosciuto Daniele Dal Moro, con il quale si è frequentata anche fuori dalla casa di Cinecittà.

Tuttavia, però, la relazione con Daniele è giunta al capolinea dopo diversi alti e bassi e tra i due ragazzi sono volate anche parole grosse sui social.

Sta di fatto che nel momento in cui si è diffusa la voce del possibile approdo di Martina sul trono di Uomini e donne, in moltissimi sui social hanno chiesto a Daniele di non gettare all'aria questa storia d'amore e di fare il possibile per salvarla.

Non sono mancate le frecciatine del ragazzo, il quale prima ha scritto: 'Attenti al lupo', quasi come se avesse voluto lanciare una frecciatina e poi quando gli hanno chiesto esplicitamente di andare a corteggiare Martina a U&D ha risposto facendosi una grassa risata, con la quale ha lasciato intendere che ciò non accadrà.