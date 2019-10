Fervono i preparativi per la nuova edizione del Festival di Sanremo, che andrà in onda da febbraio 2020 su Rai 1. Al timone della storica kermesse musicale, giunta alla sua 70° edizione ci sarà Amadeus, che in queste settimane si sta godendo anche il grande successo dal punto di vista degli ascolti con Soliti Ignoti, in onda nell'access prime time della rete ammiraglia. Sulle pagine del settimanale 'Spy' sono stati annunciati quelli che potrebbero essere i nomi dei possibili cantanti in gara di questa edizione, tra i quali spicca quello di Alberto Urso, vincitore dell'ultima edizione di Amici.

I primi nomi dei possibili cantanti Big di Sanremo 2020

Stando alle anticipazioni riportate in queste ore sulle pagine della rivista 'Spy', sembrerebbe che ci sarebbero delle trattative in corso almeno per 15 artisti della musica italiana che potrebbero sbarcare sul palco del teatro Ariston di Sanremo 2020.

Tra questi spicca sicuramente il nome di Alberto Urso, il trionfatore dell'ultima edizione di Amici che in queste settimane stiamo vedendo come coach nella versione 'Celebrities' del talent show.

E poi ancora sembrerebbe che Amadeus e il suo team abbiano intenzione di portare sul palco anche Elettra Lamborghini. Ma si parla anche di un ritorno sul palco di Elodie, anche lei lanciata dalla scuola di Amici e di Alex Britti.

E poi ancora il settimanale 'Spy' ha svelato i nomi di Albano Carrisi, Bianca Atzei, Levante, Riccardo Fogli e Silvia Mezzanotte. Il palco del Festival di Sanremo, inoltre, potrebbe tornare ad accogliere anche due ex protagoniste di X Factor: parliamo di Noemi e Chiara Galiazzo.

Ma quando conosceremo i nomi ufficiali dei Big che parteciperanno alle cinque serate del Festival di Sanremo 2020? Le anticipazioni ufficiali rivelano che il padrone di casa Amadeus svelerà la lista dei cantanti nel corso dello speciale dei Soliti Ignoti dedicato all'estrazione finale della Lotteria Italia che andrà in onda il prossimo 6 gennaio in prime time su Rai 1.

Occhi puntati anche sugli ospiti di Sanremo: potrebbe arrivare Lady Gaga

Circolano indiscrezioni anche su quelli che potrebbero essere gli ospiti che prenderanno parte alla kermesse musicale. A Tv Sorrisi e Canzoni, Amadeus ha svelato che il suo sogno sarebbe quello di riportare sul palco del Teatro Ariston di Sanremo gli ospiti internazionali e in queste ore si è diffusa la voce secondo la quale ci sarebbero delle trattative in corso per portare Lady Gaga sul palco della kermesse.

Per 'lady Germanotta' sarebbe la prima volta in assoluto che prenderebbe parte al Festival della canzone italiana e sarebbe sicuramente un grande 'colpaccio' per Amadeus e la sua squadra.