Grande attesa per la messa in onda delle nuove puntate di Uomini e donne trono classico. Le anticipazioni sulle nuove puntate che vedremo in onda questa settimana su Canale 5 rivelano che ci saranno delle novità importanti che riguarderanno soprattutto la tronista Sara Tozzi, la quale prenderà una decisione che lascerà tutti senza parole. La giovane Sara, infatti, farà sapere attraverso la De Filippi che ha deciso di abbandonare anticipatamente la trasmissione e quindi il trono e la 'colpa' di questa scelta avrebbe a che fare con il suo ex fidanzato.

Le ultime anticipazioni su Uomini e donne trono classico: Sara Tozzi se ne va e lascia il trono

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che Sara ammetterà di aver maturato la decisione di abbandonare il trono perché in queste settimane ha capito di non essere ancora pronta per intraprendere delle nuove conoscenze e quindi gettarsi a capofitto in una nuova storia d'amore.

La comunicazione delle intenzioni di Sara verrà fatta dalla conduttrice Maria De Filippi, la quale si farà portavoce della tronista che non sarà presente in studio.

Il motivo di questa decisione avrà a che fare anche con l'ex fidanzato di Sara Tozzi, che a quanto pare la ragazza non è ancora riuscita a dimenticare del tutto. Il ricordo di quella storia d'amore è ancora vivo nella ragazza che ha preferito così andare via dal trono di Uomini e donne, senza prendere in giro i ragazzi che in queste settimane avevano dimostrato un reale interesse nei suoi confronti.

Tuttavia, la decisione della ragazza ha alimentato un bel po' di polemiche e sospetti sul fronte social, dove in queste ore sono in tanti ad aver espresso i dubbi su Sara. C'è chi ipotizza che forse la sua storia d'amore con l'ex fidanzato non sarebbe mai finita e che Sara avrebbe dovuto sapere fin dal primo momento di non essere propensa ad iniziare una nuova storia e non dopo un mese dall'inizio della trasmissione di Canale 5.

Veronica si schiera dalla parte di Alessandro e 'molla' Giulio Raselli

Vedremo come si difenderà la ragazza nel momento in cui avrà la possibilità di parlare sui suoi canali social, quando sarà trasmessa la puntata di Uomini e donne con l'annuncio del suo ritiro. Nel frattempo si vocifera che al posto della bella Sara, sul trono potrebbe approdare l'ex corteggiatrice Klaudia Poznanska, che lo scorso anno si era messa in gioco per conquistare il cuore di Andrea Zelletta.

Gli ultimi spoiler del trono classico rivelano che per Giulio Raselli arriverà un duro colpo da digerire. Il tronista, infatti, verrà scaricato dalla corteggiatrice Veronica, la quale fino a questo momento aveva ammesso di avere dubbi su quale tronista corteggiare ma nel corso dell'ultima registrazione ha fatto la sua scelta. Veronica ha deciso di proseguire il suo percorso a U&D con Alessandro. Sarà davvero la sua decisione definitiva?

Lo scopriremo nelle prossime settimane.