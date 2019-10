Anche quest'anno il rapporto tra Tina Cipollari e Gemma Galgani a Uomini e donne continua a non essere dei migliori. Le due protagoniste della versione 'trono over' del programma di Maria De Filippi proprio non si sopportano e non perdono occasione in ogni momento per scambiarsi delle frecciatine al vetriolo. Le ultime dichiarazioni sono arrivate da parte di Tina, la quale intervistata dal settimanale 'Nuovo' ha raccontato ciò che succederebbe dietro le quinte del programma di Canale 5, svelando che Gemma la offenderebbe per il suo aspetto fisico.

La verità di Tina sul dietro le quinte di U&D: Gemma la offenderebbe

Una lunga intervista quella che Tina Cipollari ha concesso al settimanale di gossip, dove ha rivelato che dietro le quinte del programma la Galgani sarebbe a dir poco 'perfida' nei suoi confronti.

Tina ha ribadito che la Galgani si merita ciò che le dice in trasmissione davanti a milioni di Italiani, dato che a telecamere spente la sua 'nemica giurata' sarebbe arrivata a dirle che è una cicciona. 'Dice che sono grassa e che lei ha un fisico invidiabile', ha dichiarato Tina al settimanale 'Nuovo', aggiungendo che questa sarebbe la verità dei fatti che tuttavia non viene trasmessa nelle puntate del trono over in onda su Canale 5.

La Cipollari ha poi ribattuto dicendo che secondo lei, quella di Gemma non è affatto la verità sui canoni di bellezza di una donna, dato che lei preferisce di gran lunga una donna con qualche chilo in più ma che tuttavia sappia essere sensuale e carismatica piuttosto che un prototipo di donna come Gemma, che secondo Tina non ha nulla di speciale.

Per la Cipollari quello che conta realmente è la bellezza dell'anima e secondo il suo punto di vista, Gemma non sarebbe bella né dentro né fuori.

'Lei è torbida', ha dichiarato l'opinionista del programma pomeridiano di Canale 5. Non è mancato un giudizio di Tina sul comportamento di Gemma all'interno del contesto televisivo.

'Non saremo mai amiche io e Gemma', dice la Cipollari

'Non sopporto il suo modo di fare con gli uomini', ha dichiarato Tina la quale sostiene che sia giusto che una donna, anche ad una certa età, si rimetta in gioco e che decida di innamorarsi di nuovo: ma tutto sommato non apprezza il modo di fare di Gemma, che spesse volte l'abbiamo vista rincorrere i suoi cavalieri in lacrime.

Insomma sembrerebbe piuttosto difficile immaginare che tra Tina e Gemma possa nascere un rapporto d'amicizia, così come ha confermato la stessa Cipollari, la quale sostiene che siano due donne completamente differenti e che non le interessa fare pace con la Galgani, in quanto consapevole del fatto che non diventeranno mai amiche nella vita di tutti i giorni.