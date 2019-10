La quarta puntata di Amici Celebrities andrà in onda oggi 9 ottobre, segnando il definitivo trasloco al mercoledì sera. Tale decisione sarà resa necessaria per evitare lo scontro con la partita della Nazionale di calcio, in programma sabato 12 ottobre, e per lasciare spazio a Tu sì que vales, che tornerà su Canale 5 a partire dal successivo fine settimana. La nuova collocazione non sarà l'unica novità di stasera: alla guida del talent show vip, infatti, non ci sarà più Maria De Filippi che cederà la parola a Michele Hunziker, libera dalla conduzione di Striscia la notizia.

La puntata sancirà l'eliminazione di una concorrente, che avrà la peggio durante lo scontro finale con un collega. Ma ci sarà spazio anche per un ripescaggio che concederà una seconda possibilità a Ciro Ferrara dopo lo scontro con Joe Bastianich.

Ciro Ferrara torna in gara

È stata registrata ieri 8 ottobre la quarta puntata di Amici Celebrities che Canale 5 trasmetterà oggi in prima serata. Secondo il resoconto pubblicato dal Vicolo delle News, in essa sarà ospite l'attore Giulio Scarpati insieme ai cantanti Riki e Fred De Palma.

Il rapper si esibirà mentre Pamela ballerà, mentre Riki presenterà la sua nuova canzone durante l'esibizione di Francesca. La puntata si aprirà con l'annuncio di un ripescaggio, avvenuto tra due concorrenti già eliminati. Giudici e tutor decideranno di concedere una seconda possibilità a Joe Bastianich e Ciro Ferrara che si sfideranno per riconquistare il posto in squadra. Ad avere la meglio sarà l'ex calciatore che otterrà anche l'immunità per la prima manche della sfida. La parola passerà quindi alle esibizioni delle squadre Blu e Bianca.

Eliminata Francesca Manzini

Proseguendo con le anticipazioni di Amici Celebrities diffuse dal Vicolo delle News, la prima manche verrà vinta dai Bianchi che avranno la meglio in quasi tutte le prove. Il voto più basso della giuria verrà dato a Francesca Manzini che, momentaneamente, uscirà dallo studio in attesa della sfida finale. Sarà poi la volta della seconda manche, vinta dai Blu. In questo caso, il meno votato dai giudici sarà Massimiliano Varrese, costretto a scontrarsi con la collega in una prova di improvvisazione.

Il verdetto finale porterà all'eliminazione della Manzini mentre Varrese otterrà una standing ovation da parte del pubblico presente in studio. Francesca resterà molto delusa dalla decisione tanto da non riuscire a trattenere le lacrime. Prima di lasciare il programma, la concorrente chiederà di potersi esibire per un'ultima volta e proporrà 'Gli uomini non cambiano', ritenuto una rivalsa contro il padre e il difficile rapporto avuto con lui.