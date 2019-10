Non accenna a placarsi l'astio che c'è da anni tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. L'opinionista di Uomini e donne, infatti, a "Nuovo" ha confessato alcune cose poco carine che la rivale le direbbe nel backstage, ovvero quando le telecamere di Canale 5 sono spente. Pare che la dama torinese offenda spesso la "vamp" sull'aspetto fisico, tirando in ballo i chili di troppo che lei sta cercando di perdere con l'aiuto di una nutrizionista.

Tina e Gemma ancora rivali a U&D

Sono confessioni inaspettate quelle che ha fatto Tina sull'ultimo numero del settimanale "Nuovo": interpellata da un giornalista sul litigioso rapporto che ha da tempo con Gemma Galgani, la Cipollari ha riportato quello che secondo lei accadrebbe dietro le quinte di Uomini e Donne.

"Fare pace con lei non mi interessa, non saremo mai amiche. A telecamere spente me ne dice di tutti i colori, si merita quello che ha", ha tuonato l'opinionista sulle pagine della rivista di Gossip che ha raccolto il suo sfogo.

"Dice che sono una cicci..., che sono grassa, invece lei ha un fisico invidiabile", ha aggiunto la bionda vamp nell'intervista che tutti i siti di gossip stanno riportando nelle ultime ore.

Sebbene ammetta di avere qualche chilo in più, la collega di Gianni Sperti è fermamente convinta del fatto che sono meglio le donne carismatiche e un po' paffutelle, rispetto a quelle come Gemma che, a parer suo, non è bella né dentro né fuori.

Tina ha anche criticato l'atteggiamento remissivo che la dama torinese avrebbe con i cavalieri che frequenta nel Trono Over: "È giusto che alla sua età si rimetta in gioco, ma non deve corrergli dietro piangendo".

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Successo per la dieta di Tina: persi circa 4 kg in dieci giorni

A proposito del suo aspetto fisico che Gemma Galgani criticherebbe quando le telecamere sono spente, da qualche settimana a questa parte Tina sta cercando di buttare giù quei chili che ha accumulato durante l'estate. Sin dalla prima puntata della nuova stagione del Trono Over, la Cipollari ha proposto una sfida a Maria De Filippi e a sé stessa: perdere 20 kg fino a Natale.

A poco più di dieci giorni dall'inizio di questa avventura, la romana è apparsa più che soddisfatta quando la bilancia ha segnato meno 4 chili: l'attuale peso della fumantina opinionista di Uomini e Donne, dunque, è 80 chilogrammi.

La nutrizionista che sta seguendo l'ex moglie di Kikò Nalli, nel corso della puntata che è stata mandata in onda ieri (lunedì 7 ottobre), ha confermato che la sua assistita è molto diligente e volenterosa: sembra, dunque, che Tina ambisca seriamente a dimagrire, forse per dimostrare anche a Gemma che il suo fisico è di gran lunga migliore sia con che senza i kg di troppo.