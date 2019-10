La nuova edizione del Grande Fratello Vip è ormai alle porte. Oggi, sono stati svelati i due probabili opinionisti che potrebbero commentare il reality show di Canale 5. Il primo nome, quello di Wanda Nara, che è stato annunciato poche ore fa da Dagospia, mentre il secondo è quello di Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, svelato dal portale Blogo. Il web, però sembra non aver gradito molto la scelta e si è scagliato contro la coppia e la Mediaset con commenti e critiche piuttosto dure ed incisive.

Wanda Nara e Pupo al GF Vip: la reazione del pubblico

Il probabile approdo di Wanda Nara come opinionista della nuova edizione del Grande Fratello Vip, ha fatto molto discutere il pubblico del web: "Ottimo, mi sta sul c....o, mettiamola giustamente come opinionista".

Poi, qualcuno ha rincarato la dose scrivendo: "Mediaset ha un contratto con lei che deve rispettare, magari la spostano dal calcio al Gf" e ancora: "Non so se è peggio Alfonso Signorini come conduttore o lei come opinionista". Ma i commenti negativi del web non hanno risparmiato nemmeno Pupo: "Mi meraviglio di te che hai rifiutato di partecipare a Ballando con le stelle e Tale e Quale show e poi vai al Grande Fratello?

Sinceramente queste scelte non le comprendo". Insomma la coppia divide ma non possiamo dire che non sia esperta nel campo televisivo. Infatti, Enzo Ghinazzi ha preso parte in qualità d'inviato alla Fattoria nel 2005, capitanata da Barbara D'Urso, mostrando di avere molto feeling con il piccolo schermo. Inoltre, il cantante di "Su di noi" ha partecipato come concorrente a Pupi & Fornelli, reality trasmesso su Tv 8. Wanda invece è un volto fisso di Tiki Taka, nota trasmissione calcistica di Italia 1.

Cast concorrenti Grande Fratello Vip: probabili nomi

Intanto, stando alle ultime anticipazioni del web, pare anche che Alfonso Signorini, abbia messo un veto riguardante l'eventuale presenza di alcuni figli d'arte. Dunque potrebbero essere esclusi dal cast della nuova edizione del GF Vip: Leonardo Tano (figlio di Rocco Siffredi), Edoardo Ercole (figlio di Serena Grandi), Niccolò Bettarini (figlio di Stefano Battarini), Mercedesz Henger (figlia di Eva Henger) e Fabrizia De André (nipote di Fabrizio De André).

L'esclusione dei figli d'arte non sarebbe però una scelta dettata da un pregiudizio, ma una normale decisione degli autori del reality show di Cinecittà (forse per dare un'aria diversa al cast). Secondo varie anticipazioni sulla rete, i primi nomi dei probabili concorrenti sarebbero: Adriana Volpe, Antonella Elia, ex naufraga dell'Isola dei Famosi 9 ed ex concorrente di Pechino Express, Michele Cucuzza e Paola Di Benedetto, ex madre natura di Ciao Darwin ed ex naufraga dell'Isola dei Famosi.