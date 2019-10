Inizia a prendere forma la nuova edizione del Grande Fratello Vip. In attesa della definizione del cast, nelle ultime ore sono circolate nuove indiscrezioni per quanto concerne i nomi degli opinionisti che affiancheranno Alfonso Signorini, conduttore del reality show di Canale 5. Secondo il portale Dagospia il direttore di Chi avrebbe deciso di puntare su Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi e volto di Tiki Taka.

Il portale Blogo ha, invece, precisato che gli opinionisti in studio dovrebbero essere due e che Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, sarebbe l’altro nome caldo per la quarta edizione del GF Vip.

I rumors hanno fatto rapidamente il giro del web ed acceso il dibattito tra i fan della trasmissione televisiva. Su Twitter, in particolar modo, in molti hanno criticato la scelta di Wanda Nara. “Ma non era meglio puntare su Anna Pettinelli o Karina Cascella” - hanno ‘cinguettato’ numerosi utenti.

Grande Fratello nel segno della famiglia Icardi, da Ivana ai rumors su Wanda Nara

Il Grande Fratello nel segno della famiglia Icardi. La sorella dell’attaccante argentino era stata protagonista dell’ultima edizione della versione Nip, condotta da Barbara D’Urso. Per la versione Vip, che dovrebbe partire a novembre, Alfonso Signorini avrebbe puntato su Wanda Nara che, secondo quanto riferito da Dagospia, dovrebbe essere in studio con il ruolo di opinionista.

Negli ultimi mesi l’agente e moglie dell’ex calciatore dell’Inter è stata al centro dell’attenzione sia per quanto concerne l’aspetto calcistico sia per vicende legate al gossip. Anche nell’ultima puntata di Live Non è la D’Urso è stata tirata in ballo da Ivana Icardi che da tempo sta tentando di riavvicinarsi al fratello.

La notizia della possibile presenza della show girl argentina nella quarta edizione del Grande Fratello ha fatto storcere il muso ai fan del programma.

Su Twitter l’hashtag Wanda Nara ha raggiunto la topic trend in pochissimi istanti ma i giudizi relativi alla scelta della sensuale sudamericana sono stati tutt’altro che lusinghieri.

Pupo in pole position per il ruolo di opinionista

Con Wanda Nara dovrebbe esserci anche un altro opinionista. In pole position, per il portale Blogo, ci sarebbe Pupo. Il cantante è stato già protagonista in passato di un reality ricoprendo il ruolo di inviato a La Fattoria.

Pungente e irriverente, Enzo Ghinazzi ha fatto spesso discutere per le sue esternazioni e la sua scelta, a differenza della moglie di Icardi, ha riscontrato maggiore entusiasmo da parte dei aficionados della trasmissione televisiva di Canale 5. Nei prossimi giorni dovrebbe essere ufficializzato il cast del GF Vip 4 che quest’anno dovrebbe prendere il via a metà novembre.