Martedì sera su Italia Uno è andata in onda una puntata speciale de Le Iene per ricordare Nadia Toffa. All’evento televisivo hanno preso parte 101 iene, ma in queste ore a far rumore è stata più l’assenza di due volti storici come quello di Ilary Blasi e Teo Mammuccari.

Come molti sanno l’inviata bresciana è scomparsa lo scorso 13 agosto, dopo una lunga battaglia contro un tumore al cervello. Per ricordare la Toffa hanno preso parte all’evento tantissimi volti noti che nel corso degli anni hanno preso parte al programma.

Chi ha visto il programma ha potuto notare Enrico Brignano, Geppi Cucciari, Pif, Nicola Savino, Afef, i comici Luca e Paolo, Fabio Volo, Luciana Littizzetto. Ad omaggiare Nadia c’erano anche Pio e Amedeo, Simona Ventura o Alessia Marcuzzi. Nonostante abbiano preso parte tanti volti noti, ha fatto molto rumore l’assenza di Teo Mammuccari e Ilary Blasi.

La reazione del web

In pochi istanti sul web è scoppiata una sorta di polemica.

Molti telespettatori hanno accusato il duo Mammuccari-Blasi di mancanza di sensibilità. I due, infatti, spesso si sono alternati sul piccolo schermo proprio in sostituzione di Nadia Toffa.

Con molta probabilità, Teo e Ilary non hanno potuto prendere parte allo speciale a causa di alcuni impegni di lavoro inderogabili. Nel caso di Mammuccari potrebbero aver influito le riprese per Tu si que Vales. Ilary Blasi, invece, attraverso alcune Instagram Stories ha fatto sapere di trovarsi a Londra per lavoro.

Va detto che la conduttrice romana, al contrario di Teo Mammuccari, era presente nei promo di presentazione. Infine, sui social ha fatto sapere di non aver potuto prendere parte all’omaggio a Nadia Toffa anche Miriam Leone. L’ex Miss Italia ha fatto sapere di essere a distanza di chilometri per girare un film.

Il ricordo commosso di Alessia Marcuzzi

Dopo che le 101 iene hanno fatto il proprio ingresso in studio, Alessia Marcuzzi ha preso la parola.

La conduttrice ha esordito: “Abbiamo pensato mille volte a come iniziare questa puntata senza di lei. Alla fine abbiamo fatto quello che avete visto. Vogliamo festeggiare la vita perché è quello che lei voleva.” Sul volto della Marcuzzi era impossibile non notare la commozione. Solamente l’applauso del pubblico ha evitato le lacrime. Poi Alessia ha ricevuto l’abbraccio di Simona Ventura, un po’ come a suggellare tutti i dissidi del passato.

Alessia Marcuzzi ha concluso il suo messaggio d’amore: “So che ci stai guardando, da qualche parte”. L’ultimo regalo che Nadia Toffa ha voluto fare al suo pubblico e a tutti quelli che la conoscevano, è stato un messaggio d’amore: “Non conta quanto vivi, ma come vivi”.