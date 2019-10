Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Paradiso delle Signore 4, la soap opera con Alessandro Tersigni in onda tutti i giorni su Rai Uno. Gli spoiler della 15^ puntata di venerdì 1° novembre, rivelano che Armando Ferraris e Agnese Amato si avvicineranno moltissimo, lasciandosi andare a delle confessioni intime. Marta e Vittorio, invece, scopriranno Riccardo e Nicoletta in flagrante.

Il Paradiso delle Signore 4, puntata 1° novembre: Armando e Agnese sempre più vicini

Nuovi colpi di scena accadranno nel fine settimana al grande magazzino.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4, riguardanti la quindicesima puntata in programma venerdì 1° novembre su Rai Uno, rivelano che Armando, diventato nel frattempo capo-magazziniere desterà l'interesse di Agnese. Scendendo nel dettaglio, Vittorio studierà un modo per pubblicizzare la nuova linea di abbigliamento a marchio Paradiso. Per questo motivo, il Conti deciderà di avvalersi della realizzazione di un filmato, sebbene non chieda prima un parere alla moglie Marta (Gloria Radulescu).

L'imprenditore, infatti, non vorrà darle un nuovo incarico dopo che ha dovuto rinunciare al loro viaggio di nozze per il furto avvenuto al grande magazzino.

Gabriella (Ilaria Rossi), invece, sarà molto in ansia per la perdita di un oggetto, a cui è molto affezionata, tanto che Salvatore si precipiterà in suo aiuto. Nel frattempo tutte le Veneri organizzeranno una serata al cinema. A tal proposito, Nicoletta (Federica Girardello) appoggerà l'iniziativa delle colleghe, se Riccardo non si intromettesse.

Confidenze a cuore aperto tra l'Amato e il Ferraris

Nel corso della 15^ puntata, il Guarnieri cercherà di strappare alla Cattaneo un appuntamento mentre il Conti e la moglie scopriranno qualcosa di compromettente su questi ultimi. La coppia, infatti, coglierà in flagrante Nicoletta in compagnia di Riccardo (Enrico Oetiker). Intanto l'Amato e il Ferraris trascorreranno sempre più tempo insieme al grande magazzino. Infine Agnese (Antonella Attili) e Armando (Pietro Genuardi) si lasceranno andare a ricordi della guerra, per poi fare confidenze a cuore aperto.

Riassunto 14^ puntata

Nel corso della quattordicesima puntata de Il Paradiso delle Signore 4, in onda giovedì 31 ottobre su Rai Uno, vedremo Umberto (Roberto Farnesi) e Adelaide di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina) mettere in azione un piano per sottrarre l'ingente patrimonio a madre e figlia Brancia di Montalto, nel frattempo tornate nel capoluogo lombardo dopo il grave lutto. Infine Gabriella terminerà i disegni, grazie all'aiuto provvidenziale di Agnese.

Si precisa che per rivedere gli episodi della quarta stagione della soap opera basterà collegarsi al sito Rai Play, il servizio in streaming della tv di Stato.