Continua il grande successo per la fiction Rai 'Un passo dal Cielo'. Arrivata alla sua quinta stagione, la serie televisiva con protagonista Daniele Liotti e Pilar Fogliati non perde ascolti e nonostante manchino poche puntate al gran finale ci sono ancora tanti colpi di scena. Nell'ottavo episodio in onda giovedì 31 ottobre, i fan assisteranno al ritorno di Eva a San Candido dopo che quest'ultima aveva abbandonato la sua bambina e Vincenzo per 'scappare' in Spagna.

Inoltre, le anticipazioni rilevano anche che il misterioso paesino sarà colpito da un nuovo delitto che coinvolgerà Francesco, Emma e Albert. Nel dettaglio la situazione di Krosses diventerà ancora più complicata dopo la misteriosa morte del uso compagno di cella.

Ottava puntata: Albert coinvolto in un omicidio

Nell'ottavo episodio di Un Passo dal Cielo 5, intitolato la Fuga, i fan vedranno Albert coinvolto in un omicidio.

Il giovane già in carcere per scontare la sua precedente pena, verrà incolpato per la morte di un ragazzo trovato senza vita accanto a lui. Tutti gli indizi porteranno proprio a Kroess e quest'ultimo sarà di nuovo nel mirino della Polizia. Francesco esprimerà il suo risentimento ma cercherà di capire cosa nasconde il maestro. L'uomo sarà molto confuso e proprio mentre cercherà di capire chi è in realtà il uso amico si troverà ad affrontare un nuovo problema con Emma,.

Un passo dal Cielo 5: Eva ritorna in paese

Le anticipazioni di Un Passo dal Cielo 5 rivelano che nello stesso tempo a San Candido farà ritorno Eva sconvolgendo di nuovo la vita di Vincenzo.Gli spoiler anticipano che tra i due potrebbe esserci finalmente un chiarimento, sopratutto per il bene della loro bambina. Intanto, però, Valeria non vuole rinunciare a Carmela che ha cresciuto come fosse sua figlia.

Cosa succederà?

Coloro che non hanno potuto seguire le vicende di Un Passo dal Cielo possono rivedere gli episodi su RaiPlay. Collegandosi da Pc, smartphone o tablet la diretta è completamente gratuita.

Grande attesa per la sesta stagione

Nell'attesa del gran finale della quinta stagione di Un Passo dal Cielo, gli appassionati sono curiosi di sapere se rivedranno i propri beniamini anche il prossimo anno.

Il pubblico in queste settimane ha confermato il proprio interesse per la serie e a confermarlo sono proprio gli ascolti. La fiction con protagonista Daniele Liotti ha una media di oltre quattro milioni e mezzo di spettatori e uno share che supera il 20%. Numeri del tutto positivi sopratutto per la rete ammiraglia che di conseguenza fanno ben sperare l'ipotesi di una sesta stagione. Per ora, non ci sono certezze e non resta altro che vedere quale sarà la decisione finale di Viale Mazzini.