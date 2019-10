Il Paradiso delle Signore annunciano nuovi colpi di scena nelle prossime puntate italiane della soap opera campione di ascolti di Rai 1. Le anticipazioni raccontano che Umberto Guarnieri e Adelaide Sant'Erasmo trameranno un piano folle per depredare Ludovica e Flavia Brancia, tornate a Milano in seguito alla morte del capofamiglia. A tal proposito, la giovane sarà ancora attratta da Riccardo che dimostrerà di avere invece un debole per Nicoletta Cattaneo. Una situazione che rischierà di mettere tutti quanti nei guai.

Il Paradiso delle Signore: il piano di Umberto e Adelaide

Nuovi colpi di scena accadranno nelle prossime settimane di programmazione delle vicende ambientate al grande magazzino. Gli spoiler de Il Paradiso delle Signore si soffermano su Umberto e Adelaide (Vanessa Gravina), che diventeranno sempre più complici. In particolare, i due amanti ideeranno un piano pericoloso per risollevare i loro guai finanziari.

Il Guarnieri e la contessa Sant'Erasmo cercheranno di mettere le mani sul cospicuo patrimonio delle Brancia. In questo modo, il padre di Riccardo si troverebbe a disposizione una generosa somma per salvare la sua banca dal disastro. Nel frattempo Marcello sarà assunto come autista da Ludovica. Il fratello di Angela, a questo punto, approfitterà della divisa nuovissima per fare colpo sulla bella Roberta.

Il Guarnieri e la contessa di Sant'Erasmo vogliono la fortuna dei Brancia

Stando alle trame della quarta stagione de Il Paradiso delle Signore, si evince che Ludovica dimostrerà di non ascoltare i consigli della madre Flavia, tanto da tornare a corteggiare Riccardo, il suo ex fidanzato. Peccato che il Guarnieri sia intrattenendo una relazione clandestina con Nicoletta, dalla quale ha avuto una bambina.

Nel frattempo Umberto (Roberto Farnesi) e la Contessa di Sant'Erasmo penseranno di avere tra le mani un'occasione d'oro. Infatti decideranno di approfittare dei guai famigliari delle Brancia per impossessarsi della loro eredità e salvare così la loro banca dalla rovina.

Per questo motivo il Guarnieri, giunto da poco dalla Svizzera e Adelaide inviteranno a cena Ludovica e la madre per mettere a punto un loro diabolico piano.

I due amanti, infatti, penseranno di allontanare le due donne da Gualtiero Mairan, il loro contabile di fiducia. Inoltre Angela Barbieri sarà coinvolta nel piano della padre di Riccardo e della cognata. Possiamo svelare che la sorella di Marcello accetterà di sottostare agli ordini della coppia. Come avanzerà la vicenda? In attesa di saperlo, si ricorda che il nuovo appuntamento con la soap opera è fissato per lunedì 28 ottobre alle ore 15:40 su Rai 1.