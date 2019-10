Ancora una decima di giorni e poi i telespettatori di Rai Uno potranno assistere alla quarta stagione de Il Paradiso delle Signore 4, il day-time della rete ammiraglia ambientato nei meravigliosi anni '60. Nelle nuove puntate che i telespettatori assisteranno da lunedì 14 ottobre 2019, assisteremo a grossi colpi di scena che riguarderanno personaggi nuovi e vecchi che movimenteranno le vicende ambientate nel grande magazzino milanese.

Scendendo nel dettaglio, ritroveremo la famiglia Cattaneo composta da Luciano e Silvia, ed i figli Federico e Nicoletta mentre assisteremo all'ingresso dei fratelli Barbieri, Angela e Marcello.

Il Paradiso delle Signore 4: Luciano tra Silvia e Clelia

Tante novità attenderanno i telespettatori di Rai 1 con l'imperdibile inizio stagione de Il Paradiso delle Signore 4, dove sarà dato spazio alle vicende con protagonista Nicoletta.

La ragazza, infatti, ha deciso di sposare Cesare Diamante, nonostante sia ancora invaghita dell'affascinante Riccardo. Inoltre, tutti gli occhi saranno puntati sul patriarca Luciano interpretato da Giorgio Lupano. In particolare, il ragioniere tenterà di ricostruire le nozze con Silvia (Marta Richeldi) dopoché aveva vissuto una relazione extra-coniugale con Clelia Calligaris (Erica Pintore). Alla fine della terza edizione, Cattaneo aveva dovuto arrendersi dopo che il marito di quest'ultima era tornato a Milano.

Dagli spoiler si apprende che l'ex capo-commessa dei grandi magazzini tornerà nella vita dell'uomo, tanto da dare inizio ad un nuovo triangolo amoroso.

Marcello e Angela Barbieri, i nuovi protagonisti

Tuttavia, il Paradiso annuncia anche l'ingresso di nuovi personaggi che movimenteranno di parecchio le vicende ambientare nel più popolare magazzino della tv. Nel dettaglio, i telespettatori di Rai 1 dovranno familiarizzare con i fratelli Barbieri.

A tal proposito, Angela ruberà il cuore di Riccardo deluso dalla Nicoletta. La ragazza si presenterà come una cameriera semplice e delicata, la quale dimostrerà di nascondere molti scheletri nell'armadio. La donna, infatti, avrà alle spalle una storia molto travagliata che colpirà subito il giovane Cattaneo, il quale ha dovuto arrendersi al sogno di formare una famiglia con Nicoletta. Ma la cameriera del circolo non arriverà da sola, ma in compagnia di suo fratello Marcello, il quale è appena uscito dal carcere e troverà ospitalità dalla sorella.

A tal proposito, Pietro Masotti ha rilasciato un'intervista al settimanale DiPiù tv dove ha confidato che il Barbieri è un dongiovanni con il vizio del gioco d'azzardo. Poi ha spezzato una lancia a suo favore, rivelando che è leale e protettivo verso chi ama. Insomma, una coppia di fratelli che siamo sicuri darà una svolta alla story-line.