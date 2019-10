Torna l'appuntamento con le notizie su Una vita, la soap opera di grande successo delle reti Mediaset. Gli spoiler delle puntate in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che Casilda Escolano dimostrerà di non voler l'eredità di Maximiliano Hidalgo, tanto da generare la furia di Higinio Baeza e Maria. Da lì a poco, la serva apprenderà che i due truffatori avevano cercato di ingannarla per derubare Rosina Rubio e Leonor.

Una Vita: Higinio e Maria vogliono l'eredità di Maximiliano

Brutte notizie in arrivo per Casilda (Iolanda Muiños), la quale apprenderà di essere stata ingannata da Maria e Higinio. Ebbene sì, la verità verrà finalmente a galla, tanto da provocare una serie di colpi di scena che lasceranno i telespettatori di Mediaset senza fiato. Le anticipazioni di Una Vita, in programma nelle prossime settimane su Canale 5, rivelano che Maria confiderà all'Escolano di essere sua madre, avuta da una storia d'amore con il defunto Maximiliano Hidalgo.

Leonor accetterà subito l'idea di avere una sorella mentre Rosina sarà del parere contrario, sebbene organizzi una festa per comunicarlo a tutti i vicini. Nel corso delle puntate gli affezionati scopriranno che la serva e il dottor Baeza sono amanti intenzionati a derubare Casilda dell'eredità del padre di Leonor. Per questo motivo, la coppia non esiterà a creare una frattura tra la serva e la padrona. Ma ecco che il piano avrà drammatiche conseguenze per i due sprovveduti amanti.

Casilda smaschera il dottor Baeza e la presunta madre

Stando alle trame di Una Vita, Casilda chiederà a Rosina una parte di soldi dell'eredità di Maximiliano (Mariano Llorente). Inoltre, non capirà il motivo per il quale sua madre ha tanta fretta di abbandonare Acacias 38. Ma ecco che l'Escolano si rifiuterà di ereditare il patrimonio del defunto padre, tanto che Maria andrà su tutte le furie. Dall'altro canto, Higinio (Diego Martin) comincerà a maltrattare la serva dopo aver scoperto che ha firmato un foglio dove rinuncia a tutti gli averi dell'Hidalgo.

Durante questo confronto la serva di Rosina scoprirà che tutto faceva parte di un piano ben organizzato dal dottor Baeza e dalla sua presunta madre.

L'Escolano chiede perdono a Rosina e Leonor

Casilda, pesantemente sconvolta per le offese ricevute, chiederà perdono alla Rubio per aver creduto alle lusinghe dei due farabutti, che nel frattempo fuggiranno immediatamente all'esterno per evitare l'arresto.

I coniugi Seler, infatti, denunceranno il finto medico alle autorità. Inoltre, si scoprirà che Maria non aveva mai avuto un rapporto intimo con Maximiliano, che invece si vantava di avere molta esperienza con le donne. Per finire, l'Escolano tornerà a servizio di Rosina, Liberto e Leonor da sempre considerati il suo nucleo famigliare.