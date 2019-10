Martedì 2 ottobre è andata in onda l'ultima puntata di Matrimonio a prima vista 4, il reality che accoppia sconosciuti con la speranza che il matrimonio totalmente a sorpresa possa andare a buon fine. Tra le coppie sicuramente più amate di questa edizione c'è senza dubbio quella formata da Cecilia e Luca. I due si sono trovati benissimo sin dal primo incontro, proseguendo la loro conoscenza a trecentosessanta gradi.

Non è mancata la complicità e nemmeno la passione, nonostante Luca abbia fatto un po' di fatica ad aprirsi completamente. Dopo cinque settimane, la coppia ha preso la decisione finale.

Cecilia e Luca continuano la relazione dopo Matrimonio a prima vista 4

Chi sono Cecilia e Luca? Entrambi hanno 32 anni. Cecilia è romana, mentre Luca è piemontese. I numerosi punti in comune hanno fatto sì che gli psicologi del programma li scegliessero per sposarsi.

L'esuberante Cecilia, caschetto rosso e abbigliamento coloratissimo, lavora in una erboristeria. Ha un carattere particolare e ricco di sfumature. In lei vivono due anime, una razionale e puntigliosa e l'altra anticonformista. L'ironia e la voglia di divertirsi sono comuni a Luca, consulente per la sicurezza. Luca è meno espansivo di Cecilia ma ama alla follia provare cose nuove. Nonostante la sua timidezza, riesce a conquistare tutti con l'ironia e il sorriso.

Luca è molto legato alla famiglia e non ha ancora superato il dolore per la perdita della madre. Cecilia e Luca, dopo essersi sposati in Matrimonio a Prima vista, sono partiti in quarta. Il loro viaggio di nozze è stato un susseguirsi di avvicinamenti, sorrisi, giornate spensierate e passione. La loro complicità ha fatto ben sperare i fan. Luca e Cecilia hanno fatto anche progetti sulla futura convivenza.

I problemi sono arrivati nel momento in cui la coppia è tornata alla vita reale. Luca ha ricominciato a chiudersi nei suoi silenzi, finendo per allontanarsi da Cecilia, stanca di questa situazione. Luca e Cecilia si sono comunque messi d'impegno chiedendo consulto agli esperti di Matrimonio a prima vista, decisi a portare avanti la loro meravigliosa relazione, così leggera e così profonda nello stesso tempo.

Tutto insomma lasciava ben sperare. Emozioni e ricordi hanno commosso Cecilia anche nel racconto prima della decisione finale. Qualcosa di inaspettato però, è accaduto nell'ultima puntata. Luca non si è mostrato più così entusiasta e convinto di portare avanti la sua storia, estremamente indeciso sul da farsi. Alla domanda degli esperti se continuare o meno il matrimonio, Cecilia ha risposto commossa di sì.

Luca, altrettanto emozionato, ha confermato le buone intenzioni della moglie. Cecilia e Luca di Matrimonio a prima vista 4 continueranno ad essere marito e moglie.