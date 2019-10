La quarta stagione de Il Paradiso delle Signore 4 sta riscuotendo un incredibile successo dopo aver riaperto i battenti da solo una settimana. In questo frangente, i telespettatori della Rai hanno assistito a nuovi colpi di scena grazie ai nuovi ingressi che hanno vivacizzato la trama. Gli spoiler annunciano il clamoroso ritorno di Clelia Calligaris e Federico Cattaneo, sebbene non entrino subito in scena.

Se l'ex rivale di Silvia avrà a disposizione un nuovo lavoro, il fratello di Nicoletta avrà alcuni problemi sentimentali con la fidanzata Roberta Pellegrino a causa di Marcello Barbieri.

Il Paradiso delle Signore 4: Roberta divisa tra Marcello e Federico

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4, trasmesse nelle prossime settimane, rivelano che il Barbieri si troverà nei guai in quanto sarà coinvolto in un giro di scommesse truccate al tavolo verde.

Nonostante questo, la new entry si sentirà sempre più attratto da una delle Veneri già fidanzate. Peccato che Roberta attenda con ansia il ritorno di Federico dall'esercito. All'inizio la Pellegrino tenterà di resistere alle avance spudorate del dongiovanni, dimostrandosi felice della vicinanza del fidanzato, tornato nel frattempo a Milano. Ma ecco gli affezionati delle vicende ambientate in un grande magazzino milanese assisteranno alla nascita di un triangolo amoroso.

Infatti, la Venere si sentirà coinvolta da Marcello, un ragazzo che dimostrerà di avere molti scheletri nell'armadio visto il suo passato in carcere. Per questo motivi i portali italiani annunciano che ci sarà tanta carne al fuoco sebbene i fans debbano pazientare fino a novembre per vederli all'opera.

Il ritorno di Clelia a Milano

Ma non sarà solo la crisi tra Federico e Roberta ad essere al centro delle prossime puntate della soap opera di Rai 1, in quanto Clelia interpretata dall'attrice Enrica Pintore tornerà a Milano.

Un ritorno che è stato annunciato da Giannandrea Pecorelli, amministratore di Aurora Tv, il quale ha rilasciato un'intervista a 'Fanpage' dove ha sciolto ogni riserva in merito. Poi a dare manforte sono arrivati le storie su Instagram dell'attrice insieme a Giorgio Lupano sul set della quarta edizione. Per questo motivo, il pubblico crede che i due amanti potrebbe avere una seconda chance. In particolare, la Calligaris tornerà a mettere becco nel matrimonio tra Silvia e Luciano Cattaneo, i quali stanno cercando di appianare le divergenze che erano nate nel corso della terza stagione.

Infine la donna non sarà più la capo-commessa del grande magazzino ma troverà un nuovo lavoro. Di cosa si tratta? In attesa di saperlo, si ricorda che lo sceneggiato va in onda da lunedì al venerdì dalle ore 15:40 sulla rete ammiraglia.